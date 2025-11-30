Qué debe tener un desayuno ideal según un experto en longevidad Se trata de ingredientes reales, nutrientes clave y combinaciones que mantengan estables los niveles de energía y contribuyan a la salud metabólica. Por + Seguir en







Un desayuno equilibrado debe incluir proteínas, fibra, grasas saludables y micronutrientes.

Evitar largos ayunos matutinos ayuda a regular el metabolismo y mantener la energía estable.

Las proteínas (como huevos, yogur griego o tofu) prolongan la saciedad y previenen picos de ansiedad alimentaria.

La fibra —presente en frutas, avena o semillas— mejora la digestión y reduce la inflamación. El primer bocado del día es uno de los momentos más importantes para quienes buscan vivir más y mejor. Y, según los especialistas en salud, no se trata de comer “mucho”, sino de comer mejor, ¿Qué debe tener un desayuno ideal según un experto en longevidad?.

Diversos expertos en hábitos longevos coinciden en que la primera comida del día debería ayudar al cuerpo a salir del ayuno nocturno sin generar inflamación ni picos de glucosa. Esto significa priorizar proteínas de calidad, fibra vegetal y grasas saludables, elementos que permiten mantener la saciedad por varias horas y prevenir antojos.

Finalmente, los estudiosos remarcan que el desayuno perfecto no es igual para todas las personas, pero sí tiene principios universales: alimentos reales, más nutrientes que calorías vacías y una combinación que mantenga estables los niveles de azúcar y aporte calma metabólica. Elegir bien por la mañana es una de las decisiones más simples y efectivas para mejorar la salud a largo plazo.

DESAYUNO FREEPIK Cómo debe ser un desayuno perfecto según un experto en longevidad Uno de los pilares fundamentales del desayuno ideal es la proteína. Según los especialistas, consumir entre 20 y 30 gramos por la mañana ayuda a activar la síntesis muscular, mejorar el metabolismo y favorecer la sensación de estabilidad energética. Huevos, yogur natural, tofu o legumbres son excelentes opciones.

La fibra, presente en frutas frescas, avena, semillas o panes integrales reales, cumple un rol esencial: regula el azúcar en sangre, alimenta la microbiota intestinal y retrasa la digestión para evitar esos bajones típicos de media mañana. Además, colabora en la salud digestiva y reduce la inflamación.