30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay personas que no disfrutan la música, según la ciencia

Un nuevo estudio revela cómo ciertas interacciones neuronales explican la ausencia de placer frente a melodías y ritmos.

Por
El estudio revela una desconexión entre la red auditiva y el sistema de recompensa.
El estudio revela una desconexión entre la red auditiva y el sistema de recompensa. Freepik
  • Investigadores analizaron la respuesta emocional a piezas musicales en 45 participantes.
  • El trabajo identifica una desconexión entre la red auditiva y el circuito de recompensa.
  • La condición no afecta la audición ni la capacidad de disfrutar otros estímulos.
  • La genética y el entorno podrían influir en su desarrollo.

La ciencia explica que algunas personas no sienten disfrute al escuchar música debido a una particular desconexión cerebral que impide que el sonido genere una respuesta placentera. Esta condición, conocida como anhedonia musical específica, altera la forma en que ciertos individuos procesan la recompensa asociada a las melodías.

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.
Te puede interesar:

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

El fenómeno llamó la atención de equipos académicos porque afecta únicamente la experiencia musical: quienes la presentan oyen normalmente y pueden disfrutar de otras actividades gratificantes. Comprender este patrón es clave para descifrar cómo se construye el placer en el cerebro.

Una investigación reciente de la Universidad de Barcelona aporta nuevas evidencias sobre cómo funcionan estas conexiones neuronales y abre la puerta a modelos más amplios que expliquen diferencias individuales en el procesamiento del placer.

Dormir auriculares
Los investigadores analizan si la anhedonia musical tiene un componente genético o puede modificarse con el tiempo.

Los investigadores analizan si la anhedonia musical tiene un componente genético o puede modificarse con el tiempo.

Por qué hay personas que no disfrutan la música

El estudio señala que la anhedonia musical surge cuando la red auditiva y el sistema de recompensa —responsable de asociar sensaciones placenteras a estímulos como comer o tener relaciones sexuales— no logran comunicarse de manera eficiente. Aunque la persona percibe la melodía con normalidad, esa información no activa los circuitos que generan disfrute.

Para entender este mecanismo, los investigadores aplicaron cuestionarios específicos y pruebas emocionales a tres grupos con distintos niveles de sensibilidad musical. Además, realizaron resonancias funcionales mientras los participantes escuchaban obras como Las cuatro estaciones, lo que permitió observar la actividad cerebral en tiempo real.

Los resultados confirmaron un patrón claro: quienes presentan anhedonia musical muestran una reacción reducida en el sistema de recompensa, pero mantienen respuestas normales ante otros estímulos gratificantes, como obtener dinero. Esto indica que el problema no está en la capacidad general de sentir placer, sino en la conexión entre la música y ese circuito.

IA Musica
Las resonancias funcionales mostraron cómo varía la actividad cerebral según la respuesta emocional a la música.

Las resonancias funcionales mostraron cómo varía la actividad cerebral según la respuesta emocional a la música.

Aún no existe una explicación definitiva sobre su origen, aunque los especialistas apuntan a un posible componente genético y a influencias del entorno. El equipo de investigación ya trabaja junto a genetistas para identificar variantes asociadas y evaluar si este rasgo cambia con el tiempo o puede revertirse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo

Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.

Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

Muchos años después el diario personal de este asesino reveló muchas incógnitas

Aterrorizó Manchester y muchos años después descubrieron el diario íntimo: revelaron los secretos más oscuros

La Policía halló los objetos. 

Insólito caso en Misiones: detuvieron a un ladrón que escondía su botín en un lugar particular

play

Domingo accidentado en la Ciudad: hubo 14 choques y 25 heridos

Rating Cero

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y es perfecto si te gustó La chica de nieve

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

play

Polémica por la Barbie Humana: se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo

últimas noticias

Dunne es el jugador con más goles en contra en la Premier League.

Quién es Richard Dunne, el futbolista con más goles en contra de la historia

Hace 23 minutos
Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo

Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

Hace 1 hora
¿Qué debe tener un desayuno ideal según un experto en longevidad?

Qué debe tener un desayuno ideal según un experto en longevidad

Hace 1 hora
La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Hace 1 hora
Los sectores relacionados con Turismo porteño poco conocidos

Es una sola cuadra, te traslada a Europa y tuvo 3 nombres diferentes: cuál es la calle con mucha historia de CABA

Hace 1 hora