Por qué hay personas que no disfrutan la música, según la ciencia

La ciencia explica que algunas personas no sienten disfrute al escuchar música debido a una particular desconexión cerebral que impide que el sonido genere una respuesta placentera. Esta condición, conocida como anhedonia musical específica , altera la forma en que ciertos individuos procesan la recompensa asociada a las melodías.

El fenómeno llamó la atención de equipos académicos porque afecta únicamente la experiencia musical: quienes la presentan oyen normalmente y pueden disfrutar de otras actividades gratificantes . Comprender este patrón es clave para descifrar cómo se construye el placer en el cerebro.

Una investigación reciente de la Universidad de Barcelona aporta nuevas evidencias sobre cómo funcionan estas conexiones neuronales y abre la puerta a modelos más amplios que expliquen diferencias individuales en el procesamiento del placer.

El estudio señala que la anhedonia musical surge cuando la red auditiva y el sistema de recompensa —responsable de asociar sensaciones placenteras a estímulos como comer o tener relaciones sexuales— no logran comunicarse de manera eficiente . Aunque la persona percibe la melodía con normalidad, esa información no activa los circuitos que generan disfrute.

Los investigadores analizan si la anhedonia musical tiene un componente genético o puede modificarse con el tiempo.

Para entender este mecanismo, los investigadores aplicaron cuestionarios específicos y pruebas emocionales a tres grupos con distintos niveles de sensibilidad musical. Además, realizaron resonancias funcionales mientras los participantes escuchaban obras como Las cuatro estaciones , lo que permitió observar la actividad cerebral en tiempo real.

Los resultados confirmaron un patrón claro: quienes presentan anhedonia musical muestran una reacción reducida en el sistema de recompensa, pero mantienen respuestas normales ante otros estímulos gratificantes, como obtener dinero. Esto indica que el problema no está en la capacidad general de sentir placer, sino en la conexión entre la música y ese circuito.

Aún no existe una explicación definitiva sobre su origen, aunque los especialistas apuntan a un posible componente genético y a influencias del entorno. El equipo de investigación ya trabaja junto a genetistas para identificar variantes asociadas y evaluar si este rasgo cambia con el tiempo o puede revertirse.