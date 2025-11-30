30 de noviembre de 2025 Inicio
Siguen las lluvias en el AMBA y hay alerta por tormentas en casi todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para Buenos Aires y otras 19 provincias por acumulados que, en algunas zonas, pueden llegar a los 100 milímetros. En CABA se espera un domingo pasado por agua.

En CABA

En CABA, las tormentas se extenderán hasta la madrugada del lunes.


Mario Quinteros

Después de un sábado pasado por agua en la zona del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormenta para casi todo el país: en total, 20 provincias se encuentran este domingo bajo aviso amarillo e incluso naranja por precipitaciones que pueden dejar valores acumulados de hasta 100 milímetros.

La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 
En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la jornada comienza con chaparrones y una mínima de 17°. Por la tarde, la máxima llegará a 21°, con tormentas aisladas y ráfagas del sector este de hasta 50 km/h; estas condiciones se mantendrán en horas de la noche y se extenderán hasta la madrugada del lunes.

Las tormentas más fuertes se esperan en el norte de Santa Fe, el sur de Chaco y el oeste de Corrientes y Entre Ríos, con acumulados entre 80 y 100 mm; y en el centro de Río Negro y este de Neuquén, con estimaciones que van de 30 a 45 mm. Todas estas zonas están bajo alerta naranja.

Por otro lado, hay avisos amarillos vigentes para el oeste de Buenos Aires, este de Entre Ríos y Corrientes, sur de Misiones, sudoeste de Santa Fe, noroeste de Chaco, sur de Formosa, Córdoba, La Pampa, y el este de Salta (30 a 70 mm); este de Jujuy, Tucumán, sudeste de Catamarca y La Rioja, San Luis y el sudeste de Mendoza (20 a 40 mm); y para el oeste de Neuquén, oeste y este de Río Negro y casi todo Chubut (10 a 25 mm).

En todos los casos, el SMN advirtió que las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que en algunas zonas pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

Cuáles son las localidades bajo alerta por tormenta

Alerta por tormenta 30-11-25

ALERTA NARANJA

  • Santa Fe: Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera.
  • Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.
  • Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.
  • Entre Ríos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.
  • Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.
  • Río Negro: meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy, Veinticinco de Mayo y General Roca.

ALERTA AMARILLA

  • Buenos Aires: Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste de Villarino y Puan.
  • La Pampa: toda la provincia.
  • Córdoba: toda la provincia.
  • Santa Fe: Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Caseros y General López.
  • Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
  • Corrientes: Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé y Monte Caseros.
  • Misiones: Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y sur de Guaraní.
  • Chaco: Almirante Brown, General Güemes y Maipú.
  • Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.
  • Santiago del Estero: toda la provincia.
  • Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia, General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria.
  • Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano, Tilcara, zona montañosa de Humahuaca y zona montañosa de Tumbaya.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Catamarca: valles de Santa María, zona montañosa de Andalgalá, Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.
  • La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Mendoza: General Alvear y zona baja de San Rafael.
  • Neuquén: este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, este de Pehuenches, sur de Chos Malal, sur de Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Huiliches, Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.
  • Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu, cordillera de Ñorquincó, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta.
  • Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Mártires, Telsen, Paso de Indios, Gaiman, Biedma, Florentino Ameghino y Rawson.
