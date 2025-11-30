30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aterrorizó Manchester y muchos años después descubrieron el diario íntimo: revelaron los secretos más oscuros

Ese descubrimiento prometió arrojar luz sobre aspectos desconocidos de la mente y las motivaciones del responsable.

Por
Muchos años después el diario personal de este asesino reveló muchas incógnitas

Muchos años después el diario personal de este asesino reveló muchas incógnitas

  • Un caso criminal causó pánico y conmoción en Manchester durante años. El paso del tiempo no apagó el interés ni las incógnitas alrededor de la historia.
  • Ian Brady fue responsable, junto a Myra Hindley, de los Moors Murders, una serie de asesinatos de niños y adolescentes. El análisis de nuevos documentos reactivó la investigación pública.
  • Un cuaderno personal de Brady fue una prueba clave: contenía anotaciones sobre vigilancia, listas de nombres y planes vinculados a los secuestros y asesinatos.
  • Ese material permitió demostrar la planificación previa de los crímenes y ayudó a vincular casos que inicialmente no estaban conectados.

Durante años, una serie de hechos estremeció a Manchester y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. El horror, la violencia y el silencio que rodearon el caso lo convirtieron en uno de los más perturbadores de la historia criminal del Reino Unido.

La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.
Te puede interesar:

Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

Con el paso del tiempo, y cuando parecía que ya no quedaban aristas por conocer, nuevos elementos comenzaron a reactivar el interés público y judicial. Viejos archivos, testimonios y documentos personales volvieron a ser analizados bajo una mirada distinta, reabriendo debates y preguntas incómodas.

Qué decía el diario íntimo del asesino en serie Ian Brady y cómo fueron sus crímenes

-Ian Brady

Ian Brady fue uno de los asesinos en serie más notorios del Reino Unido y protagonista de los llamados Moors Murders, una serie de crímenes cometidos junto a su pareja, Myra Hindley, en la década de 1960. Entre 1963 y 1965, ambos secuestraron, abusaron y asesinaron a cinco niños y adolescentes, cuyos cuerpos fueron enterrados en los páramos de Saddleworth Moor, cerca de Manchester.

La investigación logró avanzar de manera decisiva cuando la policía accedió a un cuaderno personal de Ian Brady, que se convirtió en una de las piezas de evidencia más contundentes del caso. En ese cuaderno, Brady llevaba registros escritos que incluían listas de nombres, anotaciones sobre vigilancia, descripciones de posibles víctimas y referencias directas a secuestros planificados. El contenido confirmó la existencia de una metodología previa y un proceso de selección deliberado.

Además del cuaderno, los investigadores hallaron grabaciones de audio realizadas por la pareja, entre ellas una cinta en la que se escuchaba el abuso de una de las víctimas. El material escrito de Brady permitió vincular hechos que hasta ese momento aparecían como casos aislados y demostrar el grado de planificación y frialdad con el que actuaba el acusado. Incluso años después de su condena, el cuaderno continuó siendo clave para intentar localizar restos de víctimas cuyos cuerpos no habían sido encontrados.

Ian Brady fue condenado a cadena perpetua en 1966 y pasó el resto de su vida en prisión y hospitales psiquiátricos. Murió en 2017 sin colaborar plenamente con las autoridades. Su cuaderno sigue siendo considerado un documento central en la historia criminal británica, no solo por su valor probatorio, sino porque expuso de manera directa la lógica del crimen organizado y premeditado detrás de los asesinatos de menores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Policía halló los objetos. 

Insólito caso en Misiones: detuvieron a un ladrón que escondía su botín en un lugar particular

La Policía investiga si el tiroteo fue al azar o intencionado. 

Masacre en una fiesta de cumpleaños infantil en California: al menos 4 muertos y 14 heridos

El tren de Bahia Blanca arolló a una joven, que se encuentra grave. 

Una joven fue arrollada por un tren, sufrió la amputación de ambas piernas y lucha por su vida

Delincuentes huían de la policía y atropellaron a dos hombres. 

Escenas de horror en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron huir y atropellaron a dos hombres

Los padres pidieron saber la verdad sobre quién se llevó a su hijo de 5 años.

Caso Loan: la Justicia ordenó que no se cierre la causa, a más de un año de la desaparición

Las cuatro mujeres que fallecieron volvían de un recital del cantante Axel. 

Brutal choque en Santa Fe: quiénes eran las cinco personas que murieron tras salir de un recital de Axel

Rating Cero

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

play

Polémica por la Barbie Humana: se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo

Esta producción mezcla comedia, drama y emoción, explorando temas como la soledad.
play

Es una comedia dramática, está en Netflix y la protagoniza un actor de Hollywood

Los actores de Stranger Things cobraron millones por la quinta temporada.
play

Netflix: se supo cuánto habrían cobrado los protagonistas de la quinta temporada de Stranger Things

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

últimas noticias

La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.

Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

Hace 10 minutos
Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título

Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar: Verstappen ganó y estiró la lucha del título de la Fórmula 1

Hace 13 minutos
Adrian Sutil estuvo en Force India y Sauber entre 2007 y 2014

Un expiloto de Fórmula 1 fue detenido por fraude grave y malversación de fondos

Hace 30 minutos
Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

Hace 37 minutos
La estatua de Messi fue cortada por la mitad.

Mar del Plata: vandalizaron y rompieron una estatua en honor a Messi

Hace 50 minutos