Insólito caso en Misiones: detuvieron a un ladrón que escondía su botín en un lugar particular La Policía de la provincia mesopotámica detuvo a un joven de 22 años, acusado de abordar a los vecinos de la localidad y sustraerle sus pertenencias a plena luz del día. Por + Seguir en







La Policía halló los objetos.

Un insólito episodio ocurrió en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones: la Policía detuvo a un joven de 22 años que robaba a los vecinos y tiraba su botín dentro del arroyo Mbotaby para no ser detectado por las autoridades.

La investigación comenzó después de que un vecino, identificado como Rolando Fabián E., denunció que mientras circulaba en bicicleta fue abordado por un delincuente, cerca de las 17:30 en plena calle. El hombre, reconocido por los vecinos como "El Rodri", le sustrajo el rodado.

A raíz de esto realizó una denuncia en la Unidad Regional II de Oberá, donde se inició una investigación para dar con el paradero del delincuente. Al realizar un rastrillaje por el arroyo Mbotaby, la Policía encontró varios objetos sumergidos en el agua, entre ellos una bicicleta similar a la que le habían robado a Rolando.

Misiones arroyo 30-11-25 (1) Finalmente el joven quedó a disposición de la Justicia, junto a los bienes recuperados. Unidad Regional II de Oberá. La bicicleta fue secuestrada y llevada a la Comisaría Primera, con la ayuda de los vecinos, las autoridades pudieron dar con el paradero de Rodrigo A, de 22 años, y terminó detenido.

Desde la cuenta oficial de Facebook de la Unidad Regional II de Oberá detallaron que el joven fue arrestado "en cercanías del mismo barrio, presumiéndose que habría utilizado el arroyo, como punto de ocultamiento de bienes robados".

