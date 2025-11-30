Está en Netflix, es un thriller psicológico y es perfecto si te gustó La chica de nieve Esta serie también está basada en una novela de Javier Castillo y fue creada por los mismos productores. Combina secretos, desapariciones y un misterio que lleva 20 años sin resolverse. + Seguir en







En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.

La chica de nieve es uno de los éxitos del momento en Netflix. La miniserie española atrapó a los suscriptores con una trama llena de suspenso, misterio y secretos ocultos. Si te gustó y te quedaste con ganas de más, la plataforma tiene un thriller psicológico perfecto para maratonear.

Se trata de El cuco de cristal, una serie de los mismos productores y el mismo autor ya que, al igual que La chica de nieve, también es una adaptación de un libro de Javier Castillo. Se estrenó el 14 de noviembre de este año y tiene una temporada de seis capítulos, ya todos disponibles en Netflix.

En El cuco de cristal, los eventos del pasado y el presente se conectan para tratar de resolver una serie de desapariciones ocurridas en un pequeño pueblo de España. A medida que avanza la historia, quedará claro que todos tienen secretos y las cosas no son lo que parecen.

El Cuco de CRISTAL Netflix España Netflix: sinopsis de El cuco de cristal Carla es una joven residente de medicina que sufre un infarto fulminante, pero recibe un trasplante de corazón que le salva la vida. Una vez que se recupera, la madre de Carlos, su donante, la invita al pueblo donde vive para conocerla. Ella acepta con la intención de saber más sobre el joven, pero un evento inesperado hace que termine envuelta en una espiral de secretos, desapariciones y misterios sin resolver que llevan más de 20 años acosando al pueblo.

Tráiler de El cuco de cristal Embed - El Cuco de Cristal | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de El cuco de cristal Catalina Sopelana como Clara Merlo Corzán.

Álex García como Miguel Ferrer López.

Itziar Ituño como Marta Ruiz.

Iván Massagué como Rafael "Rafa" Durán.

Tomás del Estal como Gabriel Durán.

Alfons Nieto como Juan Ferrer Ruiz.