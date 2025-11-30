IR A
Es una comedia dramática, está en Netflix y la protagoniza un actor de Hollywood

La película presenta a un hombre atravesado por la pérdida cuya rutina cambia por completo con la llegada de una familia nueva al barrio.

Esta producción mezcla comedia

Esta producción mezcla comedia, drama y emoción, explorando temas como la soledad.

Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con una comedia dramática protagonizada por Tom Hanks que está quedándose con la atención de los suscriptores, como sucede cada vez que aparece destacada en la plataforma. La N roja sumó El peor vecino del mundo, una conmovedora producción estadounidense de 126 minutos dirigida por Marc Forster y escrita por David Magee que se estrenó originalmente en 2022. Este título se ubicó rápidamente como la quinta película más vista del gigante del streaming, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar durante el fin de semana.

Los actores de Stranger Things cobraron millones por la quinta temporada.
El peor vecino del mundo es la segunda adaptación de la novela A Man Called Ove, escrita por Fredrik Backman, siendo un remake de la exitosa versión sueca de 2015 titulada Un hombre llamado Ove. La obra original, publicada en Suecia en 2012, vendió alrededor de tres millones de ejemplares en todo el mundo, un hito comercial comparable con el popular thriller de Stieg Larsson. La versión escandinava dirigida por Hannes Holm fue un éxito tanto de público como de crítica, siendo elegida Mejor comedia europea en los Premios del Cine Europeo 2016 y obteniendo dos nominaciones al Oscar.

La producción estadounidense, con guión de David Magee y del director de la versión sueca, mezcla comedia, drama y emoción, explorando temas como la soledad, la pérdida y la comunidad a través de un relato que permite ver a Tom Hanks desplegar una faceta más oscura y melancólica. La historia nació de una anécdota real cuando Backman, entonces escritor freelance, leyó en un blog sobre un hombre que estalló de ira en un museo de arte, lo que le recordó a su propia personalidad según su esposa.

Un vecino gruñon

Netflix: sinopsis de El peor vecino del mundo

El peor vecino del mundo sigue la historia de un hombre marcado por la pérdida y el aislamiento, cuya vida transcurre sin expectativas en un vecindario suburbano. Otto Anderson es un viudo de 63 años que enfrenta el dolor por la muerte de su esposa, manteniéndose cínico, solitario y con una mirada pesimista del mundo. Este personaje decide retirarse de la vida activa y da por cerrada cada puerta de su existencia, con una rutina predecible y una actitud que lo mantienen alejado de todo contacto humano significativo.

Todo parece encaminado hacia un final anunciado hasta que una familia latina se muda frente a su casa y rompe, casi sin quererlo, con toda su estructura emocional. Liderada por Marisol, junto a su esposo Tommy, esta alegre familia llega con una energía perturbadora que pone a prueba la existencia de Otto. A partir de ese encuentro nace un vínculo inesperado que transforma a todos, obligando al protagonista a reencontrar su humanidad y su conexión con la comunidad.

vecino

Tráiler de El peor vecino del mundo

Embed - EL PEOR VECINO DEL MUNDO. Tráiler oficial en HD. Exclusivamente en cines.

Reparto de El peor vecino del mundo

  • Tom Hanks como Otto Anderson
  • Mariana Treviño como Marisol
  • Manuel García-Rulfo como Tommy
  • Rachel Keller
  • Cameron Britton
  • Juanita Jennings
  • Mack Bayda

