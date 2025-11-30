Polémica por la Barbie Humana: se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo

Marcela Iglesias, una argentina que vive en Hollywood, confesó que se realiza una serie de transfusiones plasma joven e inyecciones de grasa de donante. “Busco la juventud eterna”, confesó.

Marcela Iglesias , considerada como la Barbie Humana , generó polémica en el último tiempo luego de revelar que se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo. Su principal objetivo es alcanzar el ideal de belleza que persigue desde su adolescencia.

La argentina, que actualmente vive en Estados Unidos, confesó recientemente que los procedimientos a los que se somete es algo “re normal” y que su obsesión por la longevidad, la llevó a adoptar diferentes tipos de procedimientos , entre ellos, cirugía mamaria, y lo que más llamó la atención y generó polémicas, los tratamientos con células madre y las inyecciones de grasa de donante.

La transfusión de plasma joven, a la que se somete, involucra directamente a su hijo de 24 años ya que confesó que le extraen sangre a él y se la dan a ella. “Soy una especie de vampiro”, comentó Iglesias en una nota periodística.

El procedimiento denominado Multi Generation Plasma Transfusion, requiere de una compatibilidad, que el donante sea más joven y un costo de aproximadamente 15 mil dólares . Al ser consultada sobre el consentimiento de su propio progenitor, afirmó que él está de acuerdo: “Todo para que yo pueda vivir más años con mejor calidad de vida” .

Ante este revuelo que generó, la propia Barbie Humana grabó un video para C5N dando su explicación de qué se trata lo que está fomentando. “Tengo casi muy pocas cirugías plásticas , en la cara siempre estoy considerando hacerme algo, siempre y cuando a mí me vea el espejo, me guste o no me guste. Por ahora me gusta lo que veo. Me preguntan muchos cuánto he gastado en todos estos tratamientos de envejecimiento. Bueno, alrededor de más o menos unos 100.000 dólares llevo gastado en un promedio de unos 8 años que vengo haciendo estos tratamientos ”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló que el último tratamiento fue el "multigenerational plasma Transfusionamiento" que “requiere que a mi hijo le sacre un litro de sangre”. “Esa sangre tiene que ser totalmente compatible con la mía, grupo factor. Y hay 47 análisis que se hacen para ver que seamos totalmente compatibles. Una vez que se ha dado eso, viene la transfusión de sangre, se le saca la sangre a mi hijo, se pasa por una máquina y me la inyectan a mí. Esa clínica solamente se encuentra aquí en Dallas, en Estados Unidos”, dio detalles.

La Barbie Humana explicó cuánto gasta en tratamiento y cuál es su objetivo

Se trata de un tratamiento que cuesta alrededor de u$s15.000 y que se ha hecho tratamiento con células madres de cordón umbilical de un donante. “Me he hecho tratamientos de transferencia de grasa, también de un donante. Y bueno, eso para no tener que hacerme la liposucción y sacarme mi propia grasa e inyectármela en otras partes donde ya vamos perdiendo volumen y grasa facial”, agregó Marcela Iglesias.

Por otra parte, reveló que para ella “es una exigencia mantenerme joven por dentro”: “Siempre voy a lo que es el biohacking, que es el mantener las células madres lo más jóvenes posible. Aunque a lo mejor por afuera no nos veamos tan joven, por dentro nuestro cuerpo, nuestros órganos van a seguir siendo jóvenes porque las células van regenerando”.

En esa línea, hizo una fuerte reflexión sobre su forma de actuar: “Considero que retrasé el envejecimiento alrededor de unos 10, 15 años, más o menos. No tengo una obsesión con mantenerme joven, tengo una obsesión con envejecer dignamente, beautifully, como decimos en este país”.

La Barbie humana argentina contó sorprendentes detalles de su vida y reveló que busca al "Ken argentino"

Marcela Iglesias, considerada como la Barbie Humana argentina, detalló cómo es su vida, analizó la película recientemente estrenada sobre la reconocida muñeca estadounidense y reveló que mantuvo conversaciones para ser parte del Bailando 2023.

En diálogo con Buena Tarde, por C5N, Iglesias expresó que para mostrarse parecida a Barbie, debió incorporar conocimientos sobre maquillajes: "Tuve que aprender a maquillarme. Puedo tener estilistas que vengan a mi casa pero lo hago muchísimo más rápido. No tengo que andar molestando".

Luego, opinó sobre el film y aunque manifestó que le agradó, también esperaba que sea más dirigida para los niños. "Me invitaron al preestreno de la película. Entonces ya sabía de qué se trata. La película me gustó, tiene un mensaje importante. Me hubiese gustado que sea más para niños", reconoció.