Misterio: encontraron un cuerpo en Puerto Madero

El hallazgo se produjo en el cruce de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane. Las autoridades sospechan que la persona se suicidó lanzándose al agua.

Por
La Prefectura Naval Argentina intervino en el hecho.

Un hombre fue hallado muerto en Puerto Madero y la principal sospecha de las autoridades apunta a que se suicidó lanzándose al agua, aunque no descartaron la hipótesis de la participación de otras personas en el hecho.

Un grupo de bomberos arribó al cruce de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane, donde unos peatones habían encontrado el cuerpo del hombre mayor de edad, que fue asistido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

En tal sentido, la Prefectura Naval expuso que se habría lanzado al río y detalló que el cadáver fue hallado por una embarcación de esa fuerza. No obstante, las autoridades a cargo de la investigación no desecharon la posibilidad de que se haya caído accidentalmente o que otra persona lo empujó.

Por lo pronto, el hecho se sumó a un antecedente registrado en marzo, cuando fue descubierto el cuerpo de una mujer en las aguas del Río de la Plata. En aquel entonces, Bomberos de la Ciudad y personal de la Prefectura trabajaron para retirar el cadáver del lugar. La escena atrajo la atención de los apostadores, quienes observaron las maniobras desde los balcones del barco y, también, de personas que circulaban por la zona.

Puerto Madero: encontraron el cuerpo de un hombre que se arrojó desde el Puente de la Mujer

Después de un intenso operativo de emergencia desplegado en Puerto Madero, finalmente los buzos tácticos de Prefectura Naval encontraron el jueves el cuerpo del hombre de aproximadamente treinta años que se arrojó al agua desde el Puente de la Mujer.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6.03 de la mañana a la altura del Dique 3, en plena madrugada porteña. Y si bien las calles todavía no estaban repletas de gente, sí había claridad.

El alerta fue dado por dos testigos que observaron cómo la persona saltaba voluntariamente al canal que atraviesa la zona y comenzó a pedir ayuda. De inmediato, notificaron al personal policial que patrulla el área, quienes dieron comienzo al operativo de búsqueda a través de un gran despliegue de fuerzas de rescate.

De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en C5N, el hombre se quitó la ropa y las zapatillas antes de saltar al río. Los efectivos de seguridad encontraron la indumentaria en el puente.

Trabajaron en el lugar Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, el Grupo Especial de Rescate Nº1 y efectivos de la Policía de la Ciudad. También se sumó Prefectura Naval, aunque los primeros equipos indicaron que el hombre se hundió rápidamente y no llegó a ser visto en la superficie.

Debido a la ausencia de corriente, permanecía la sospecha de que el cuerpo podría estar dentro del cuadrante del Puente de la Mujer teniendo en cuenta el dragado profundo del dique en esa ubicación. Ahora se espera que continúen los peritajes correspondientes para tratar de identificar al cuerpo y también intentar establecer cómo ocurrió el hecho.

