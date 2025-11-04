4 de noviembre de 2025 Inicio
¿Qué es Roblox? El universo virtual que aman los niños y adolescentes y que preocupa a los padres

Es la cuarta plataforma más usada por niños y adolescentes, detrás de WhatsApp, TikTok e Instagram. Permite a los usuarios crear avatares y diseñar sus propios "mundos" o experiencias en forma de minijuegos.

El gigantesco universo virtual y social que creció exponencialmente durante la pandemia.

El gigantesco universo virtual y social que creció exponencialmente durante la pandemia.

Roblox es una plataforma de juegos en línea y un sistema de creación de videojuegos donde los usuarios pueden jugar y crear sus propios mundos y experiencias, que también pueden compartir con otros jugadores.

Se conocieron los juegos mensuales de PlayStation Plus de noviembre.
Es un entorno social y creativo que usan los niños y adolescentes para interactuar con millones de juegos generados por la comunidad, que van desde aventuras de acción hasta simuladores de rol.

En este gran mundo virtual cada jugador tiene un avatar y se mueve entre distintos mundos y experiencias. Si bien es un juego donde se puede crear activamente, también está el peligro del chat con personas desconocidas.

Emiliano Piscitelli, experto en seguridad informática y director del grupo de investigación en Ingeniería Social de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, explicó al sitio Chequeado: “El peligro más importante a destacar es el grooming. Por ejemplo, una de las últimas denuncias que trabajamos fue un adulto que se hizo pasar por un menor, captó al niño a través del juego y lo unió a un grupo de Whatsapp sobre Roblox. Ahí se le pidió fotos a cambio de estar en el grupo”.

Según una investigación realizada durante 2024 por la red Grooming LATAM, que abarcó alrededor de 17.000 encuestas anónimas de niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años, Roblox es la cuarta plataforma más usada por los adolescentes y pre adolescentes encuestados, detrás de WhatsApp, Tik Tok e Instagram.

Los creadores de Roblox son David Baszucki y Erik Cassel, quienes fundaron la compañía en 2004 en Estados Unidos. David Baszucki, es un ingeniero y empresario, es el actual CEO de Roblox Corporation. Cassel falleció el 11 de febrero de 2013, era un ingeniero informático y desarrollador de software, reconocido por ser el cofundador de Roblox .

David Baszucki y Erik Cassel

El poder adictivo de Roblox

Otros de los factores a tener en cuenta es el poder adictivo al juego de Roblox, ya que la plataforma ofrece la posibilidad de comprar Robux con los que pueden comprar objetos para avanzar en ciertos juegos. Otro de los atractivos son las cajas "sorpresa" que son para jugadores mayores de 15 años, que primero son gratis pero después se compran y generan gran interés porque no se sabe qué tienen adentro pero que generan adicción.

Cómo evitar los peligros de Roblox

Existe la posibilidad de controlar lo que los niños y adolescentes hacen para evitar los peligros de Roblox: los padres o tutores tienen que tener una cuenta dentro de la plataforma para poder enlazarla a la cuenta de su hijo o hija. De esta forma se pueden comprobar los temas de la seguridad, limitar el chat y controlar el tiempo de juego.

En cuanto a la seguridad, la plataforma tiene una clasificación "T para adolescentes" debido a su contenido diverso, que puede incluir violencia no realista e interacción entre usuarios.

En el caso de los menores de 13 años, hay que hablar con los chicos para asegurarse de que no hablen o den datos sensibles a extraños y que ingresen su fecha de nacimiento correcta para que se activen las protecciones correspondientes.

Cuando Roblox detecta malos tratos, palabras inadecuadas, o incluso casos de hostigamiento, amenazas, humillaciones, hay sanciones para el jugador al que que hace ciberbullying, en algunos casos quedan desafectados del juego o no pueden volver a chatear durante un tiempo.

