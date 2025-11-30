Los actores de Stranger Things cobraron millones por la quinta temporada.
Netflix
Tras meses de espera, Netflix estrenó la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things. Esta nueva entrega marca el final de la serie ambientada en Hawkins, una aventura que comenzó allá por julio de 2016, cuando conocimos a Eleven, y terminará casi una década después, el próximo 31 de diciembre.
A lo largo de los años y los capítulos, el grupo de jóvenes actores pasó de completos desconocidos a estrellas de Hollywood. Varios han trabajado en otros proyectos en simultáneo y, al ir cimentando su carrera, también aumentó el sueldo que cobran por grabar la exitosa serie de Netflix.
Según datos de la plataforma especializada IMDb y el diario The Direct, los actores mejor pagados de Stranger Things son Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper), quienes ganaron 9 millones de dólares cada uno solamente por la quinta temporada.
Detrás de ellos se ubican Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Sadie Sink (Max Mayfield), con 7 millones de dólares, mientras que Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Maya Hawke (Robin Buckley) recibieron 6 millones de dólares cada uno.
El caso de Millie Bobby Brown (Eleven) es diferente al de sus compañeros. Si bien no hay información oficial sobre cuánto cobró por la quinta temporada, se estima que fueron entre 250.000 y 350.000 dólares por capítulo. Esto significaría, en el mejor de los escenarios, un total de 2.8 millones de dólares.
La cifra es considerablemente menor a la que cobró el resto del elenco, pero se explica por el contrato independiente que la actriz firmó con Netflix. Este acuerdo incluye otras producciones de la plataforma como Enola Holmes, por la que llegó a cobrar 10 millones de dólares, y le garantiza presencia en más proyectos.
Tráiler de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix
Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix