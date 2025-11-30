IR A
Netflix: se supo cuánto habrían cobrado los protagonistas de la quinta temporada de Stranger Things

La última entrega de la serie ya está disponible en la plataforma de streaming y confirmó la vigencia del fenómeno mundial. El sueldo de los actores aumentó considerablemente desde su estreno en 2016.

Los actores de Stranger Things cobraron millones por la quinta temporada.

Tras meses de espera, Netflix estrenó la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things. Esta nueva entrega marca el final de la serie ambientada en Hawkins, una aventura que comenzó allá por julio de 2016, cuando conocimos a Eleven, y terminará casi una década después, el próximo 31 de diciembre.

Esta producción mezcla comedia, drama y emoción, explorando temas como la soledad.
A lo largo de los años y los capítulos, el grupo de jóvenes actores pasó de completos desconocidos a estrellas de Hollywood. Varios han trabajado en otros proyectos en simultáneo y, al ir cimentando su carrera, también aumentó el sueldo que cobran por grabar la exitosa serie de Netflix.

Según datos de la plataforma especializada IMDb y el diario The Direct, los actores mejor pagados de Stranger Things son Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper), quienes ganaron 9 millones de dólares cada uno solamente por la quinta temporada.

La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.

Detrás de ellos se ubican Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Sadie Sink (Max Mayfield), con 7 millones de dólares, mientras que Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Maya Hawke (Robin Buckley) recibieron 6 millones de dólares cada uno.

El caso de Millie Bobby Brown (Eleven) es diferente al de sus compañeros. Si bien no hay información oficial sobre cuánto cobró por la quinta temporada, se estima que fueron entre 250.000 y 350.000 dólares por capítulo. Esto significaría, en el mejor de los escenarios, un total de 2.8 millones de dólares.

La cifra es considerablemente menor a la que cobró el resto del elenco, pero se explica por el contrato independiente que la actriz firmó con Netflix. Este acuerdo incluye otras producciones de la plataforma como Enola Holmes, por la que llegó a cobrar 10 millones de dólares, y le garantiza presencia en más proyectos.

