Cuáles son las tres claves psicológicas para beneficiar la longevidad según expertos

Las emociones, los vínculos y la forma de ver la vida influyen directamente en la salud y en la duración de los años.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

La ciencia comenzó a mirar más allá del cuerpo para entender qué puede ayudar a vivir más y mejor. Diversos estudios sostienen que la mente, las emociones y los vínculos sociales pueden ser tan determinantes como la dieta o la actividad física cuando se trata de alcanzar una vida larga y saludable.

El análisis más reciente, publicado por New Scientist, sugiere que tres factores psicológicos marcan la diferencia: las relaciones sociales, el sentido de propósito y una mirada positiva hacia el envejecimiento. Estos pilares influyen directamente sobre el bienestar mental y físico, al punto de reducir el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardíacas.

Con una expectativa de vida cada vez mayor en todo el mundo, los expertos insisten en que no se trata solo de sumar años, sino de mejorar su calidad. El equilibrio emocional, la pertenencia y la resiliencia se ubican como componentes esenciales para envejecer con plenitud.

Qué debés saber sobre la psicología para extender tu longevidad

El Harvard Study of Adult Development, uno de los estudios más extensos sobre la vida humana, lleva más de ocho décadas observando a miles de personas y sus familias. Su conclusión es clara. Según este organismo quienes mantienen lazos afectivos fuertes viven más y con mejor salud. Las conexiones sociales reducen la ansiedad, fortalecen el sistema inmune y ayudan al organismo a manejar mejor el estrés.

Mark Schultz, uno de los responsables de la investigación, explica que las personas que disfrutan de relaciones cercanas presentan menor riesgo de enfermedades mentales y físicas. Su influencia va más allá de lo emocional: el acompañamiento social incide incluso en los procesos genéticos que regulan el envejecimiento celular.

Por el contrario, la soledad se relaciona con un aumento en los niveles de inflamación y un impacto fisiológico similar al de una enfermedad crónica. Según la psicóloga Ashwini Nadkarni, del Harvard Medical School, el aislamiento prolongado aumenta las probabilidades de deterioro cognitivo y mortalidad temprana.

Longevidad Conductas comunes, como descuidar la higiene bucal, el aislamiento social o la exposición constante a noticias negativas, pueden ir deteriorando poco a poco tanto el cuerpo como la mente. Freepik

El segundo pilar señalado por los expertos es el tener objetivos claros. Estos pueden ser un proyecto personal, una tarea comunitaria o un hobby. Estos contribuyen a mantener la mente activa y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Un estudio de la University of British Columbia mostró que las personas mayores que conservan un propósito definido duermen mejor, se mueven más y presentan menos síntomas de estrés.

El tercer componente clave es la actitud frente al envejecimiento. Un trabajo citado por New Scientist, realizado con 14.000 adultos mayores, dio a entender que quienes mantienen una percepción positiva de la vejez tienen un 43 % menos de riesgo de morir en los siguientes cuatro años. La manera en que pensamos el paso del tiempo incide en la salud física y emocional, reforzando la importancia de cultivar el optimismo y el autocuidado.

Pequeños gestos cotidianos, como involucrarse en actividades grupales, ayudar a otros o practicar gratitud, también pueden tener un efecto importante en la salud mental y en la longevidad. Como concluye la publicación, una vida más larga no depende solo de los genes, sino de la manera en la que se puede conectar, pensar y actuar cada día.