Los argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de dos fines de semana prolongados de cuatro días de descanso cada uno.

El próximo fin de semana largo se llevará a cabo entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, gracias al feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al que se sumó el 23 como no laborable.

El Gobierno confirmó la existencia de dos feriados nacionales consecutivos a fines de marzo y principios de abril , lo que generará un doble fin de semana extralargo de cuatro días .

Fin de semana de 4 días: cuándo serán los feriados de marzo 2026 y cómo cambian la semana

Esta situación representa una oportunidad propicia para que muchos puedan descansar, viajar o planificar una escapada cuando recién arrancó el ciclo escolar.

Los argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de dos fines de semana prolongados de cuatro días de descanso cada uno.

El próximo fin de semana largo se llevará a cabo entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo , gracias al feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia , al que se sumó el 23 como no laborable . Así, el calendario incorporará un periodo de descanso prolongado de cuatro días consecutivos.

El asueto conocido por su slogan Nunca Más busca reconocer la importancia de la democracia y del Estado de derecho . Este evento representa una oportunidad para que los ciudadanos disfruten de un tiempo de esparcimiento y relajación , lo cual es fundamental para el bienestar personal y social .

Con tan solo un fin de semana de por medio, los argentinos podrán disfrutar nuevamente de un descanso extendido de 4 días, a inicios de abril, por la Semana Santa.

Es así que del jueves 2 al domingo 5 de abril, habrá otra oportunidad para planificar una escapada o simplemente para poder descansar. El 2 de abril (jueves santo) coincide con el Día del Veterano de Malvinas, por lo que es feriado obligatorio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

1 de enero (Jueves) : Año Nuevo.

: Año Nuevo. 16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.

Carnaval. 24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (Jueves) : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril (Viernes) : Viernes Santo.

: Viernes Santo. 1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. 9 de julio (Jueves) : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. 8 de diciembre (Martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

feriado

Feriados trasladables

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

Carnaval. 15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6). 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11). Días no laborables con fines turísticos (Puentes): Lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre.

Feriados con fines turísticos

El año 2026 cuenta con múltiples fines de semana largos, destacando especialmente el de marzo (21-24), abril (2-5), julio (9-12) y diciembre (5-8), los cuales ofrecen cuatro días de descanso cada uno.