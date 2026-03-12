Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso en 2026 La combinación con el puente nacional generará cinco días consecutivos de descanso para trabajadores del sector público de estas localidades. Por + Seguir en







Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Tres localidades bonaerenses tendrán asueto el miércoles 25 de marzo de 2026 por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.

La medida alcanza al partido de Las Flores y a las localidades de La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor).

El día no laborable se sumará al fin de semana largo nacional por el Día de la Memoria, generando un descanso de cinco días para esas comunidades.

El período abarcará del sábado 21 al miércoles 25 de marzo, al unirse el fin de semana, el día turístico del 23, el feriado nacional del 24 y el asueto local. El calendario de marzo presenta una configuración especial para habitantes de tres localidades específicas de la Provincia de Buenos Aires que disfrutarán de un fin de semana súper extendido de cinco días consecutivos. El miércoles 25 de marzo se establecerá como día no laborable en el partido de Las Flores y las localidades de La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor) por celebraciones de aniversarios fundacionales y patronales, permitiendo que estos trabajadores enlacen este asueto local con el fin de semana largo nacional del 23 y 24 de marzo.

La difusión de este asueto municipal despierta particular expectativa al coincidir estratégicamente con el puente turístico nacional establecido para el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esta configuración junta asuetos locales con feriados nacionales y días no laborables turísticos, aumentando las oportunidades de descanso para quienes residen o trabajan en Las Flores, La Angelita y Timote. El miércoles 25 funcionará como extensión del fin de semana largo de cuatro días que beneficiará a todo el país, permitiendo que estas comunidades específicas celebren sus fechas fundacionales y patronales mientras disfrutan de un período de descanso inusualmente prolongado para el calendario laboral de nuestro país.

La angelita buenos aires Redes sociales Por qué será feriado el 25 de marzo en 2026 El asueto del miércoles 25 de marzo responde a conmemoraciones simultáneas en tres jurisdicciones bonaerenses que comparten esta fecha especial. Las Flores, partido de la Provincia de Buenos Aires, celebrará su aniversario fundacional mediante día no laborable que permite la participación comunitaria en eventos conmemorativos organizados para honrar la historia institucional del distrito.

La Angelita, localidad perteneciente al partido de General Arenales, conmemorará su fiesta patronal durante esta misma jornada. Esta celebración religiosa honra al santo o santa patrona de la comunidad. Por otro lado, Timote, localidad del partido de Carlos Tejedor, compartirá la fecha celebrando su aniversario fundacional. Esta conmemoración marca el hito histórico que estableció las bases territoriales e institucionales de la comunidad.

La configuración del fin de semana súper largo abarcará cinco días consecutivos exclusivamente para habitantes de estas tres jurisdicciones: desde el sábado 21 de marzo hasta el miércoles 25 de marzo inclusive. Esta estructura especial resulta de la combinación del fin de semana natural (sábado 21 y domingo 22), el día no laborable con fines turísticos del lunes 23, el feriado nacional inamovible del martes 24 por el Día de la Memoria, y el asueto local del miércoles 25. El alcance del día no laborable del miércoles 25 seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Las Flores, así como los trabajadores de las administraciones locales en La Angelita y Timote, tendrán derecho obligatorio al descanso. Las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán operaciones durante la jornada conmemorativa. Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto del miércoles 25 permanecerá como decisión optativa de cada empleador. las flores (2) lasflores.tur.ar Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre