- Una fecha local permitirá extender el descanso de comienzos de mayo
- El beneficio alcanzará a trabajadores de una zona específica del sur argentino
- La medida se suma al feriado nacional por el Día del Trabajador
- Algunos empleados podrán disfrutar de varios días consecutivos sin actividad
- La jornada conmemora un aniversario importante para una ciudad patagónica
El próximo 4 de mayo habrá un descanso especial en una parte de la provincia patagónica, donde algunos trabajadores podrán disfrutar de un receso extendido después del asueto nacional por el Día del Trabajador. ¿Por qué será feriado y quiénes tendrán fin de semana largo?
Aunque no se trata de un día libre nacional, la fecha fue establecida como feriado local por aniversario fundacional, lo que permitirá que un grupo de personas tenga varios días consecutivos sin actividad laboral.
Las fechas de desconexión suelen estar entre las más consultadas del calendario, ya que muchas personas las aprovechan para organizar una escapada, visitar a sus familias o simplemente hacer una pausa en la rutina diaria.
Qué se celebra y por qué es feriado el 4 de mayo en Río Negro
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, el 4 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de su fundación, una fecha muy importante para la historia local. Cada año, esta jornada suele incluir actos oficiales, actividades culturales y celebraciones que recuerdan el nacimiento de una de las ciudades más emblemáticas de la Patagonia argentina.
Quiénes tendrán fin de semana largo
- El beneficio alcanzará principalmente a:
- Trabajadores del sector público local
- Empleados municipales
- Docentes y personal educativo de la zona
- Algunos empleados privados si el empleador adhiere al asueto
- Como el 1 de mayo es feriado nacional inamovible por el Día del Trabajador, quienes puedan sumar el descanso local del 4 de mayo tendrán un fin de semana más extenso.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
- Los feriados inamovibles son aquellos que no cambian de fecha. Entre ellos se encuentran:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día de la Memoria
- 2 de abril: Malvinas
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Día de la Bandera
- 9 de julio: Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Los feriados trasladables son fechas que pueden moverse para generar fines de semana largos. En 2026 incluyen:
- Paso a la Inmortalidad de Güemes
- Paso a la Inmortalidad de San Martín
- Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
- El calendario nacional también suma tres días no laborables con fines turísticos:
- 23 de marzo
- 10 de julio
- 7 de diciembre