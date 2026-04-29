Por qué será feriado el 4 de mayo y quiénes tendrán fin de semana largo Para quienes viven en Bariloche, el asueto se convierte en una oportunidad para extender el descanso de comienzos de mes y disfrutar de un periodo libre más largo en una de las fechas más esperadas del calendario local. Por + Seguir en







4 de mayo: ¿Por qué será feriado y quiénes tendrán fin de semana largo?.

Una fecha local permitirá extender el descanso de comienzos de mayo

El beneficio alcanzará a trabajadores de una zona específica del sur argentino

La medida se suma al feriado nacional por el Día del Trabajador

Algunos empleados podrán disfrutar de varios días consecutivos sin actividad

La jornada conmemora un aniversario importante para una ciudad patagónica El próximo 4 de mayo habrá un descanso especial en una parte de la provincia patagónica, donde algunos trabajadores podrán disfrutar de un receso extendido después del asueto nacional por el Día del Trabajador. ¿Por qué será feriado y quiénes tendrán fin de semana largo?

Aunque no se trata de un día libre nacional, la fecha fue establecida como feriado local por aniversario fundacional, lo que permitirá que un grupo de personas tenga varios días consecutivos sin actividad laboral.

Las fechas de desconexión suelen estar entre las más consultadas del calendario, ya que muchas personas las aprovechan para organizar una escapada, visitar a sus familias o simplemente hacer una pausa en la rutina diaria.

feriado reloj

Qué se celebra y por qué es feriado el 4 de mayo en Río Negro En la ciudad de San Carlos de Bariloche, el 4 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de su fundación, una fecha muy importante para la historia local. Cada año, esta jornada suele incluir actos oficiales, actividades culturales y celebraciones que recuerdan el nacimiento de una de las ciudades más emblemáticas de la Patagonia argentina.

Quiénes tendrán fin de semana largo El beneficio alcanzará principalmente a:

Trabajadores del sector público local

Empleados municipales

Docentes y personal educativo de la zona

Algunos empleados privados si el empleador adhiere al asueto

Como el 1 de mayo es feriado nacional inamovible por el Día del Trabajador, quienes puedan sumar el descanso local del 4 de mayo tendrán un fin de semana más extenso. Bariloche Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Los feriados inamovibles son aquellos que no cambian de fecha. Entre ellos se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día de la Memoria

2 de abril: Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Los feriados trasladables son fechas que pueden moverse para generar fines de semana largos. En 2026 incluyen:

Paso a la Inmortalidad de Güemes

Paso a la Inmortalidad de San Martín

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos El calendario nacional también suma tres días no laborables con fines turísticos:

23 de marzo

10 de julio

7 de diciembre