30 de abril de 2026 Inicio
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Cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos en el feriado del 1 de mayo de 2026

A continuación, detallamos cómo funcionará cada sector para que este primer día no te tome por sorpresa.

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Conocé cómo funcionarán los servicios durante este feriado.

Conocé cómo funcionarán los servicios durante este feriado.

  • Operarán con cronograma reducido durante todo el día; se prevén mayores tiempos de espera en las paradas.

  • Las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano circularán con frecuencia de feriado y horarios más espaciados.

  • Las primeras formaciones de las líneas A, B, C, D, E y H comenzarán a circular aproximadamente a las 8:00 horas. El último servicio de la jornada partirá cerca de las 22:00 horas, dependiendo de la línea.

  • Por su parte, el premetro funcionará bajo el mismo esquema de domingo/feriado, con una frecuencia disminuida respecto a la habitual.

No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.
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Este viernes 1 de mayo de 2026, Argentina conmemora el Día Internacional del Trabajador, un feriado nacional de carácter inamovible que impactará directamente en el ritmo habitual de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Al tratarse de uno de los feriados más significativos del calendario civil, el cronograma de servicios públicos y transporte experimentará modificaciones importantes.

Históricamente, el 1 de mayo se caracteriza por una reducción drástica en la frecuencia de la movilidad urbana y el cierre total de la actividad comercial y bancaria. Además, áreas clave como la recolección de residuos y la atención en centros de salud suelen funcionar bajo regímenes de guardia, garantizando únicamente las prestaciones esenciales. Conocé cómo será este 2026.

Qué debés saber sobre los servicios públicos en el feriado del 1 de mayo de 2026

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Este viernes 1 de mayo de 2026, el sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires adoptará un esquema operativo similar al de un domingo. Tanto las líneas de colectivos como la red de trenes y subterráneos ajustarán sus frecuencias, lo que resultará en intervalos de espera más prolongados para los pasajeros.

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con antelación, especialmente durante las franjas horarias de la mañana temprano y la noche, cuando la disponibilidad de unidades suele ser más escasa.

Por otro lado, las guardias y el servicio del SAME estarán operativos; no habrá atención en consultorios externos ni turnos programados. Además, los bancos y oficinas permanecerán cerrados durante toda la jornada. Solo funcionarán los cajeros automáticos y la banca móvil.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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