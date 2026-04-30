Las protagonistas presentaron cambios de cabello y estilismos definidos en los Martín Fierro de la Moda, donde sus elecciones marcaron la alfombra roja.

La reciente edición de los Martín Fierro de la Moda volvió a instalarse como uno de los eventos centrales del calendario fashionista, donde las transformaciones estéticas y las apuestas de estilo adquieren protagonismo. En ese contexto, Pampita y Juli Poggio sobresalieron con cambios que no pasaron desapercibidos.

La gala funcionó como escenario para consolidar referentes del estilo en televisión y redes sociales.

Pampita y Juli Poggio se posicionaron entre las protagonistas con decisiones estéticas que reflejaron identidad y renovación visual.

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda reunió a celebridades con propuestas estilísticas que destacaron por su originalidad y nivel de producción.

La modelo y conductora apostó por una modificación en su imagen capilar que implicó un giro en su estética habitual, acompañado por un estilismo alineado con su impronta elegante. Por su parte, la actriz e influencer eligió una propuesta más audaz , con una construcción visual que reforzó su identidad dentro del universo juvenil.

Ambas presencias consolidaron su lugar dentro del evento, no solo por sus elecciones de vestuario sino también por el impacto generado en la alfombra roja , donde cada detalle es observado como parte de una tendencia en construcción.

En esta edición, Pampita presentó un cambio de imagen centrado en su cabello , al adoptar un tono castaño oscuro identificado como 5U , caracterizado por su profundidad y matices neutros. Esta decisión aportó una estética más sobria y sofisticada, en línea con su estilo habitual para eventos de alto perfil.

El conjunto elegido acompañó esta transformación con un vestido largo strapless blanco con lunares negros, de silueta sirena. El diseño incorporó un volado en la parte inferior que generó movimiento, mientras que el escote recto equilibró la composición general. El estilismo se completó con el cabello suelto hacia un costado, maquillaje clásico y accesorios discretos.

Por su parte, Juli Poggio optó por una imagen definida por su cabello cobrizo intenso, con bucles largos y un flequillo recto desmechado que enmarcó su rostro. Este detalle capilar reforzó una estética moderna y disruptiva dentro de la gala.

En cuanto a su vestuario, eligió un vestido blanco de inspiración escultórica con recortes estratégicos, transparencias y aplicaciones. El diseño destacó por su estructura y por un escote profundo, acompañado por maquillaje con foco en los labios. Su presencia reafirmó su posicionamiento como referente de estilo dentro del ámbito de las redes sociales.

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Además, la participación de Pampita incluyó nominaciones en categorías vinculadas a estilo, tanto por su presencia en televisión como en plataformas digitales, lo que refuerza su lugar dentro del universo de la moda local.