A qué fecha se traslada el feriado por el Día de la Soberanía en noviembre 2025

- El Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20 de noviembre, se mueve al lunes 24 en 2025.
- El Gobierno sumó un puente turístico el viernes 21, generando un fin de semana largo de cuatro días.
- El viernes será optativo para empleadores, mientras que el lunes es feriado nacional obligatorio.
- El objetivo del cambio es impulsar el turismo interno y facilitar la organización familiar hacia fin de año.
Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año. El cronograma oficial de feriados en Argentina incorpora un movimiento clave: la reprogramación del Día de la Soberanía Nacional y la suma de un día no laborable con fines turísticos. A qué fecha se traslada.