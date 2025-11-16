16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

A qué fecha se traslada el feriado por el Día de la Soberanía en noviembre 2025

Conocé cuándo será el descanso, por qué se modifica el calendario y qué otras fechas clave quedan en el año.

Por
Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año

Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año

  • El Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20 de noviembre, se mueve al lunes 24 en 2025.
  • El Gobierno sumó un puente turístico el viernes 21, generando un fin de semana largo de cuatro días.
  • El viernes será optativo para empleadores, mientras que el lunes es feriado nacional obligatorio.
  • El objetivo del cambio es impulsar el turismo interno y facilitar la organización familiar hacia fin de año.

Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año. El cronograma oficial de feriados en Argentina incorpora un movimiento clave: la reprogramación del Día de la Soberanía Nacional y la suma de un día no laborable con fines turísticos. A qué fecha se traslada.

El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.
Te puede interesar:

Cuál es el feriado que se traslada y genera un fin de semana largo en noviembre 2025

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente 20 de noviembre de 2025) se traslada al lunes 24 de noviembre de 2025. Además, el viernes 21 de noviembre de 2025 fue declarado como un puente turistico , generando un fin de semana largo de cuatro días.

Este combo no solo modifica la rutina laboral, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades para viajar, descansar o reunirse en familia antes del cierre del año.

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Según el calendario oficial para 2025:

Feriados inamovibles

  • 1° de enero – Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo – Carnaval
  • 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas
  • 18 de abril – Viernes Santo Argentina
  • 1° de mayo – Día del Trabajador
  • 20 de junio – Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio – Día de la Independencia Argentina
  • 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables (pueden moverse al lunes para generar fines de semana largos):

  • 16 de junio – Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre)

Días con fines turísticos

  • Viernes 2 de mayo de 2025
  • Viernes 15 de agosto de 2025
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este mes se generará un fin de semana XXL gracias a dos Feriados

Fin de semana extra largo: por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes tendrán más días libres

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos.

Fin de semana super largo: quiénes tendrán feriado el jueves 20 de noviembre

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre en 2025 tras la confirmación del Gobierno.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre de 2025

En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025: a qué se debe y quiénes lo celebran

Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso

Confirmado: cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en noviembre 2025

Rating Cero

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

play

Fena Della Maggiora, sobe Javier Milei: "Es como si lo manejaran de arriba, como si tuviera hilos"

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual para atraer el amor?

Ritual con la Luna en Libra para atraer el amor

Hace 2 minutos
Las Inversiones en plazo fijo son ampliamente recomendadas por varios economistas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 13 minutos
Este es uno de los casos más llamativos de las últimas décadas

Lo llamaban "el asesino de las bolsas de basura" y estuvo más de 15 años sin ser descubierto: quién era Patrick Kearney

Hace 21 minutos
Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Hace 32 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Hace 40 minutos