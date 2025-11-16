A qué fecha se traslada el feriado por el Día de la Soberanía en noviembre 2025 Conocé cuándo será el descanso, por qué se modifica el calendario y qué otras fechas clave quedan en el año. Por







Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año

El Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20 de noviembre, se mueve al lunes 24 en 2025.

El Gobierno sumó un puente turístico el viernes 21, generando un fin de semana largo de cuatro días.

El viernes será optativo para empleadores, mientras que el lunes es feriado nacional obligatorio.

El objetivo del cambio es impulsar el turismo interno y facilitar la organización familiar hacia fin de año. Noviembre de 2025 llega con uno de los fines de semana largos más esperados del año. El cronograma oficial de feriados en Argentina incorpora un movimiento clave: la reprogramación del Día de la Soberanía Nacional y la suma de un día no laborable con fines turísticos. A qué fecha se traslada.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente 20 de noviembre de 2025) se traslada al lunes 24 de noviembre de 2025. Además, el viernes 21 de noviembre de 2025 fue declarado como un puente turistico , generando un fin de semana largo de cuatro días.

Este combo no solo modifica la rutina laboral, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades para viajar, descansar o reunirse en familia antes del cierre del año.

Feriados inamovibles 1° de enero – Año Nuevo

3 y 4 de marzo – Carnaval

24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

18 de abril – Viernes Santo Argentina

1° de mayo – Día del Trabajador

20 de junio – Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio – Día de la Independencia Argentina

8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre – Navidad Feriados trasladables (pueden moverse al lunes para generar fines de semana largos): 16 de junio – Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre) Días con fines turísticos Viernes 2 de mayo de 2025

Viernes 15 de agosto de 2025