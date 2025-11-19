19 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia en Flores: cómo fue el accidente del bebé que cayó por el hueco del ascensor

Un experto explicó cuánto debe haber de espacio por ley entre la puerta exterior y de la cabina luego de la hipótesis que indica que el menor quedó atrapado allí y cayó.

El bebé de un año cayó por el hueco del ascensor.

Luego del fallecimiento del bebé de un año, luego de caer por el hueco del octavo piso de un edificio en Flores, un experto en la materia explicó cuáles son los espacios que debe haber entre la puerta de cabina y la exterior, que fue donde se quedó atrapado en niño, según una hipótesis.

Una de las teorías indica que "en un momento el más chiquito quedó encerrado entre la puerta exterior y la de cabina. La madre justo ve esa escena y cuando quiso reaccionar, llamaron el ascensor y ella no pudo abrir la puerta", según indicó Clarín.

Ante esta información, el representante técnico matrícula 2409, Alejandro Vázquez, explicó en C5N que: "Alguien llamó el ascensor y el nene quedó atrapado y cayó en el hueco. Eso es lo que podría haber pasado. Hay dispositivo que es para achicar esa distancia y tiene que ser inferior a 12cm y justamente no entraba este chico. Eso se va a determinar con las pericias”.

También contó que “cuando pasás por el edificio hacés inspección en lo que es seguridad. Que no haya nada extraño en sala de máquina y hay que tener en cuenta que estos elementos son mecánicos, después se puede romper y puede fallar”.

El hecho se produjo en la Avenida Avellaneda al 2400, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas, donde el personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAME) asistió al niño que cayó hacia el subsuelo de un edificio de 10 pisos por una presunta falla en la puerta del ascensor. Previamente, el bebé fue atendido por una unidad de la colectividad judía, conocida como Jevra Hatzalah.

El caso es investigado por la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, quien pidió la intervención de la Unidad Criminalística Móvil.

