15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el feriado que se traslada y genera un fin de semana largo en noviembre 2025

Noviembre tendrá cuatro días consecutivos para descansar o hacer una escapada. Cuándo es el próximo fin de semana largo.

Por
El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.

El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.

  • En todos los casos la diferencia con el día feriado radica en que en los días no laborables no se están cumpliendo prestaciones adicionales o extraordinarias asimilables a las horas extras.
  • La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, regulado por la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo (LCT) y la Ley 27.399 es que durante un feriado nacional durante estas jornadas se aplican las normas del descanso dominical.
  • El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.
  • El día viernes 21 de noviembre se estableció como no laborable con fines turísticos y la gran diferencia con el feriado nacional es que la asistencia al trabajo es una decisión del empleados.

En todos los casos la diferencia con el día feriado radica en que en los días no laborables no se están cumpliendo prestaciones adicionales o extraordinarias asimilables a las horas extras, por lo cuál el devengamiento en todos los casos es un salario diario normal se cumplan o no tareas.

Este mes se generará un fin de semana XXL gracias a dos Feriados
Te puede interesar:

Fin de semana extra largo: por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes tendrán más días libres

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, regulado por la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo (LCT) y la Ley 27.399 es que durante un feriado nacional durante estas jornadas se aplican las normas del descanso dominical. Es decir, si un empleado desempeña tareas laborales durante la jornada, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual.

El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra. Se trata de un feriado que se extiende por cuatro días consecutivos. ¿Cuándo es? A continuación, toda la información.

Qué feriado se mueve y genera el fin de semana extra largo de noviembre 2025

El Gobierno nacional realizó una modificación en el calendario de feriados este 2025 y en noviembre el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, se traslada al lunes 24. Sin embargo, no será el único día de descanso, ya que el viernes 21 fue designado como día no laborable con fines turísticos. Así los argentinos tendrán un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para planificar una escapada, reunirse con amigos o familiares, o simplemente descansar.

Feriado
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

En detalle, con las modificaciones del calendario, los feriados en noviembre 2025 quedan de la siguiente manera:

  • Sábado 22 de noviembre: fin de semana habitual.
  • Domingo 23 de noviembre: fin de semana habitual.

Feriados trasladables

  • Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

El día viernes 21 de noviembre se estableció como no laborable con fines turísticos y la gran diferencia con el feriado nacional es que la asistencia al trabajo es una decisión del empleados. Dependerá de cada empresa que los trabajadores deban asistir o tengan el día de descanso. En caso de tener que trabajar la jornada se paga como un día habitual, sin extras salariales.

Mientras que, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), los feriados nacionales se rigen bajo las mismas normas que el descanso dominical, si un empleado trabaja en un feriado debe recibir el doble de su salario habitual.

Con el fin de semana largo de noviembre, quedará un solo feriado nacional antes de cerrar el año: el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Además, los argentinos podrán disfrutar de un descanso extra durante el tradicional feriado del 25 de diciembre por Navidad, que caerá jueves.

Feriado
Esta medida busca conmemorar a otro prócer de la historia argentina y permitirá a millones de ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo adicional durante el mes.

Esta medida busca conmemorar a otro prócer de la historia argentina y permitirá a millones de ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo adicional durante el mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos.

Fin de semana super largo: quiénes tendrán feriado el jueves 20 de noviembre

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre en 2025 tras la confirmación del Gobierno.

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 17 de noviembre de 2025

En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025: a qué se debe y quiénes lo celebran

Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso

Confirmado: cuáles son los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en noviembre 2025

Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Así se observó desde el aire.

Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

Hace 6 minutos
play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 50 dotaciones de bomberos para contener el fuego y hay al menos 20 heridos

Hace 40 minutos
El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.

Cuál es el feriado que se traslada y genera un fin de semana largo en noviembre 2025

Hace 56 minutos
 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Jueves, viernes y sábado Cuenta DNI ofrece un descuento sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es

Hace 58 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

ARCA dará de baja a este grupo de monotributistas y no se debe a deudas: por qué puede ser

Hace 59 minutos