El desgarrador relato del cautiverio de la pareja israelí del argentino Ariel Cunio, rehenes en Gaza

A más de dos años de haber sido liberada, Arbel Yehoud contó por primera vez los detalles de su angustiante secuestro por parte de Hamás, en el que fue torturada y abusada física, psicológica y sexualmente "casi todos los días", e intentó quitarse la vida tres veces.

Arbel Yehoud, pareja israelí del argentino Ariel Cunio , ambos secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 , dio algunos oscuros detalles sobre sus 482 días de cautiverio en Gaza, donde fue torturada y abusada física, psicológica y sexualmente "casi todos los días" , y solo pensar en su novio y en la gente que peleaba por ellos la hizo desistir de quitarse la vida.

A más de dos años de haber sido liberada, la mujer de 30 años contó por primera vez parte del infierno que vivió , en una entrevista con el Canal 12 de Israel. Según reveló, tomó la decisión luego de que otra exrehén, Romi Gonen, relatara públicamente las agresiones sexuales que sufrió durante su secuestro.

En ese marco, develó que intentó suicidarse tres veces . "Sentía que no podía más. Hubo momentos en los que pensé que era la única salida", sostuvo. Arbel desistió por última vez de quitarse la vida tras ver un cartel con su foto mientras se proyectaban imágenes de una manifestación en Israel. "Una vez, poco antes de mi liberación, vi imágenes tomadas por un dron en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv. Vi carteles de gente que no conocía, y de repente vi uno por Ariel y otro por mí" , describió.

" Desde el momento en que vi todo esto, nunca más intenté quitarme la vida . Cuando vi las imágenes del dron y me di cuenta de que gente que no conocía luchaba por mí como si fuera su hermana o hija, sentí el deber de volver con Ariel y mi familia, pero también con quienes luchaban por mí", aseguró.

Arbel y Ariel, que crecieron como vecinos y se enamoraron con el paso del tiempo, vivían desde 2018 en el kibutz Nir Oz , donde planeaban casarse y formar una familia. Todo se interrumpió aquel fatídico 7 de octubre de 2023, cuando los terroristas de Hamás irrumpieron en comunidades cercanas a la frontera con Gaza.

La pareja se escondió bajo la cama junto a su cachorro de dos meses, Murph. "Le tapé la boca para que no ladrara… pero no sirvió", rememoró. Los atacantes los encontraron, los sacaron por la fuerza y le dispararon al perro frente a ellos. Tras tres horas en Gaza, la pareja fue separada y enviada a distintos escondites. Ambos pensaron que sería algo temporal.

Durante los primeros meses, gracias a la poderosa insistencia de Ariel, lograron intercambiar breves notas de amor a través de intermediarios, en las que se daban fuerza para sobrevivir. "Me recordaban que no estaba sola", describió Arbel.

Sin embargo, pasado un tiempo, los guardias le advirtieron a Ariel que si volvía a mencionar el nombre de Arbel la matarían. Desde entonces, vivieron más de un año en aislamiento total. "Cada día esperaba que estuviera vivo. No saber si lo estaban lastimando era peor que cualquier otra cosa", expresó.

Tortura, hambre y aislamiento en Gaza

El relato de Arbel se ensombreció cuando contó que fue mantenida en confinamiento solitario, trasladada entre distintos lugares, sometida a interrogatorios, intentos de conversión forzada y períodos de hambre. Durante las agresiones sufrió la fractura de dos costillas.

"Aprecio y admiro profundamente a los rehenes que logran sentarse, abrir la boca y contar, y abrir su trauma", expuso, en relación al testimonio de Romi Gonen. "Hasta entonces, lo suprimí bien; lo sostuve bien", admitió.

"Me identifiqué con muchas de las cosas que dijo, en términos del vacío que sintió cuando conoció a las chicas en el túnel, cuando cada una contó lo que había pasado. Pero incluso después de poder ver los horrores que Romi tuvo que soportar, el vacío permaneció. Porque es un tiempo muy, muy largo, y las cosas por las que pasé, las pasé de principio a fin, por lo que están en una maleta cerrada, cerrada", explicó, decidida a no dar detalles sobre el calvario sufrido.

Arbel Yehoud Israel Hamás 30-1-25 Arbel Yehoud fue liberada el 30 de enero de 2024. REUTERS

También relató episodios perturbadores, como haber sido retenida junto a un bebé, que con el tiempo creció en el entorno de sus captores. "Tres días antes de que me liberaran, el niño me apuntó con un arma mientras jugaba. Yo le suplicaba a su madre que se la quitara", narró.

Arbel fue liberada el 30 de enero de 2024. Ese día, salió sola entre una multitud de hombres armados. "Recuerdo ver un mar de cintas verdes en sus cabezas. Era la única mujer. Pensaba: ¿soy libre o sigo rodeada por ellos?", manifestó. En ese contexto, lo que más la aterraba era dejar a Ariel atrás. Él fue liberado un año y medio más tarde, el 13 de octubre de 2024, tras 738 días de cautiverio.

Hoy ambos intentan reconstruir sus vidas, aunque reconocen que la recuperación será larga. Sufren insomnio, recuerdos intrusivos y secuelas psicológicas profundas. Su hogar en Nir Oz fue destruido y no tienen a dónde regresar. Ahora, enfrentan el desafío de ponerse nuevamente de pie y construir sobre las ruinas.