15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mercedes: asesinaron a un joven tras una discusión en el carnaval y detuvieron a una madre y su hijo

La víctima se llamaba Brian Cabrera y recibió varios disparos. Las autoridades secuestraron un arma de fuego, que sospechan que se utilizó para el crimen.

Por
La víctima se llamaba Brian Cabrera.

La víctima se llamaba Brian Cabrera.

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos mientras se celebraba el carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes y se presentaba un grupo musical ante una multitud. Las autoridades detuvieron a los sospechosos, quienes habían intentado huir.

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata
Te puede interesar:

Se entregó el conductor acusado de atropellar y matar a una estudiante en La Plata

El hecho se produjo sobre la Avenida 29, donde la víctima, que se llamaba Brian Cabrera, fue atacada cerca de la 1 después de que discutiera con un hombre. En ese momento, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, quien falleció luego de que sufriera dos paros cardiorrespiratorios pese a que fue asistido al Hospital Blas Dubarry.

En este marco, un grupo de policías arrestó a una mujer identificada como María Luján Auza, de 33 años, y un joven llamado Martín Ezequiel Auza, de 19, quienes son madre e hijo. Además, secuestraron un arma de fuego que sospechan que se utilizó en el homicidio. Por su parte, la UFI N°2 de Mercedes se encuentra a cargo de la causa e intenta determinar el móvil del ataque.

Arma secuestrada crimen Mercedes
Las autoridades secuestraron un arma de fuego.

Las autoridades secuestraron un arma de fuego.

El asesinato de Cabrera llevó a una madrugada de tensión y reclamos de justicia de sus familiares y allegados, quienes se concentraron en el centro de Mercedes, por lo que el Grupo de Apoyo Departamental intervino para preservar el hospital en el que murió.

Por otro lado, los manifestantes aconsejaron trasladar el carnaval a espacios cerrados en los que se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tolomeo fue detenido a la salida de un torneo de boxeo el sábado por la noche.

El Gobierno anunció la detención del manifestante que habría arrojado una molotov en la marcha contra la reforma laboral

Un hombre con mochila fue captado por las cámaras en la casa de Nancy Guthrie.

Desaparición de la madre de Savannah Guthrie: hallaron ADN de un tercero y crece la hipótesis del secuestro

Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, fue atacada dos veces en su casa.
play

Santa Fe: detuvieron a dos mujeres que intentaron asesinar a la hermana de un intendente

El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

El conductor de la EcoSport murió producto del impacto.

Tragedia en Ruta 2: un joven murió al chocar de frente contra una camioneta

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.

Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

Rating Cero

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

últimas noticias

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000

Hace 9 minutos
Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Hace 12 minutos
Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Hace 12 minutos
play
La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Hace 13 minutos
Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Hace 15 minutos