Mercedes: asesinaron a un joven tras una discusión en el carnaval y detuvieron a una madre y su hijo La víctima se llamaba Brian Cabrera y recibió varios disparos. Las autoridades secuestraron un arma de fuego, que sospechan que se utilizó para el crimen. Por + Seguir en







La víctima se llamaba Brian Cabrera.

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos mientras se celebraba el carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes y se presentaba un grupo musical ante una multitud. Las autoridades detuvieron a los sospechosos, quienes habían intentado huir.

El hecho se produjo sobre la Avenida 29, donde la víctima, que se llamaba Brian Cabrera, fue atacada cerca de la 1 después de que discutiera con un hombre. En ese momento, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, quien falleció luego de que sufriera dos paros cardiorrespiratorios pese a que fue asistido al Hospital Blas Dubarry.

En este marco, un grupo de policías arrestó a una mujer identificada como María Luján Auza, de 33 años, y un joven llamado Martín Ezequiel Auza, de 19, quienes son madre e hijo. Además, secuestraron un arma de fuego que sospechan que se utilizó en el homicidio. Por su parte, la UFI N°2 de Mercedes se encuentra a cargo de la causa e intenta determinar el móvil del ataque.

Arma secuestrada crimen Mercedes Las autoridades secuestraron un arma de fuego. El asesinato de Cabrera llevó a una madrugada de tensión y reclamos de justicia de sus familiares y allegados, quienes se concentraron en el centro de Mercedes, por lo que el Grupo de Apoyo Departamental intervino para preservar el hospital en el que murió.

Por otro lado, los manifestantes aconsejaron trasladar el carnaval a espacios cerrados en los que se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.