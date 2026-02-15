Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel Con su papel en la serie de Disney+ "WandaVision", Olsen se ha convertido en una de las actrices más populares de Hollywood. + Seguir en







Elizabeth Olsen se convirtió en estrella de Marvel como Wanda Maximoff.

Sin embargo, previo a ese salto de fama, Olsen audicionó para Juego de tronos en Nueva York.

Leyó líneas de Daenerys Targaryen en una pequeña habitación con una cámara. Sin embargo, no fue seleccionada para el papel.

Juego de tronos tiene dos spin-offs en emisión: El caballero de los siete reinos y La casa del dragón. La actriz estadounidense Elizabeth Olsen es conocida por su papel como Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, antes de convertirse en una estrella de Marvel, Olsen había audicionado para un papel importante en una película de Robert Rodriguez. A pesar de no haber sido seleccionada, Olsen continuó trabajando en el cine y la televisión, y eventualmente se graduó en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York en 2013.

Su gran avance llegó en 2011 con la película Martha Marcy May Marlene, que le valió varias nominaciones a premios, incluyendo el Critics' Choice Movie Award a la mejor actriz y el premio Independent Spirit a la mejor protagonista femenina. A partir de ahí, Olsen comenzó a recibir ofertas para papeles más importantes, incluyendo su papel como Scarlet Witch.

Olsen recordó que la audición fue un poco incómoda, ya que leyó algunas líneas de Daenerys Targaryen en una pequeña habitación de Nueva York con solo una cámara y el asistente del director de casting.

A pesar de no haber sido seleccionada, Olsen ha tenido una carrera exitosa en Hollywood, y 'Juego de tronos' sigue siendo una de las series más populares de la historia, con dos spin-offs en emisión: El caballero de los siete reinos y La casa del dragón.