IR A
IR A

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Con su papel en la serie de Disney+ "WandaVision", Olsen se ha convertido en una de las actrices más populares de Hollywood.

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

Redes sociales
  • Elizabeth Olsen se convirtió en estrella de Marvel como Wanda Maximoff.
  • Sin embargo, previo a ese salto de fama, Olsen audicionó para Juego de tronos en Nueva York.
  • Leyó líneas de Daenerys Targaryen en una pequeña habitación con una cámara. Sin embargo, no fue seleccionada para el papel.
  • Juego de tronos tiene dos spin-offs en emisión: El caballero de los siete reinos y La casa del dragón.

La actriz estadounidense Elizabeth Olsen es conocida por su papel como Scarlet Witch en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, antes de convertirse en una estrella de Marvel, Olsen había audicionado para un papel importante en una película de Robert Rodriguez. A pesar de no haber sido seleccionada, Olsen continuó trabajando en el cine y la televisión, y eventualmente se graduó en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York en 2013.

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).
Te puede interesar:

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

Su gran avance llegó en 2011 con la película Martha Marcy May Marlene, que le valió varias nominaciones a premios, incluyendo el Critics' Choice Movie Award a la mejor actriz y el premio Independent Spirit a la mejor protagonista femenina. A partir de ahí, Olsen comenzó a recibir ofertas para papeles más importantes, incluyendo su papel como Scarlet Witch.

Qué paso previo intentó Elizabeth Olsen antes de llegar a Marvel

elizabeth olsen.webp

La actriz estadounidense Olsen reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que audicionó para un papel en la exitosa serie de HBO Juego de tronos. Aunque no fue seleccionada, su carrera no se vio afectada, ya que más tarde se convirtió en la estrella de Marvel que es hoy, interpretando a Wanda Maximoff en varias películas y series.

Olsen recordó que la audición fue un poco incómoda, ya que leyó algunas líneas de Daenerys Targaryen en una pequeña habitación de Nueva York con solo una cámara y el asistente del director de casting.

A pesar de no haber sido seleccionada, Olsen ha tenido una carrera exitosa en Hollywood, y 'Juego de tronos' sigue siendo una de las series más populares de la historia, con dos spin-offs en emisión: El caballero de los siete reinos y La casa del dragón.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cambio clave en Marvel.

Cuál es la tradición que rompió Marvel con Avengers: Doomsday después de 14 años

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

últimas noticias

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000

Hace 9 minutos
Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Hace 12 minutos
Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Hace 12 minutos
play
La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Hace 13 minutos
Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Hace 15 minutos