Accidente en el Carnaval de Río de Janeiro: Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas

El cierre del desfile de la Serie de Oro estuvo a punto de convertirse en tragedia cuando el carro de la escuela de samba de União de Maricá se descontroló y se fue contra el público en las vallas. Las personas fueron trasladadas para su atención médica. Una de ellas sufrió dos fracturas expuestas.

Una carroza de la comparsa União de Maricá perdió el control en el desfile de carnaval.

Un accidente durante los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, en la madrugada del domingo, dejó al menos dos personas heridas. La carroza de la escuela de samba União de Maricá perdió el control cuando se acercaba al final de su recorrido y atropelló a varios participantes que se encontraban junto a las vallas. Una de las personas heridas se torció el tobillo, mientras que otro sufrió dos fracturas expuestas en las piernas, por lo que tuvo que ser operado.

Lo que debía ser un cierre festivo de la Serie de Oro en el Sambódromo Marquês de Sapucaí terminó en caos cuando una carroza se desvió tras cruzar la línea de meta y embistió contra el lateral de la pista, atropellando a tres espectadores que se encontraban junto a las vallas. Según informaron medios locales, el accidente se habría producido por un problema de cronometraje, ya que la escuela intentaba no superar el límite de 55 minutos establecido para el desfile.

La cadena brasileña O Globo informó que hubo tres heridos y sólo uno de ellos sufrió heridas leves. Mientras que las otras dos personas debieron ser trasladadas de urgencia para su atención médica al Hospital Municipal Souza Aguiar. Uno de los lesionados, identificado como Itamar de Oliveira de 65 años, tuvo fractura expuesta en las dos piernas. El hombre es miembro del equipo de apoyo de Maricá, se encuentra internado y ya pasó por quirófano.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, se manifestó en sus redes sociales sobre lo ocurrido y aseguró que se cursará una investigación que estará a cargo de la Policía Civil. En ese sentido, la escuela de samba implicada en el accidente, hizo público un comunicado refiriéndose a la situación: “La Unión de Maricá expresa su solidaridad con el señor Itamar de Oliveira y su familia. En este momento, nada es más importante que la salud y la recuperación completa de la persona implicada”.

mensaje de Eduardo Paes - alcalde de Río de Janeiro

Las imágenes del accidente fueron registradas por espectadores que transmitían en vivo el desfile de carnaval y se viralizaron en cuestión de segundos en las redes sociales. En ellas se observa el momento en que la carroza pierde el control y el inmediato accionar de los equipos de apoyo, que intervinieron rápidamente para asistir a los heridos y contener la situación de emergencia.

