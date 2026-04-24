24 de abril de 2026 Inicio
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Escuelas en alerta: mochilas transparentes y multas millonarias a los padres

Las bromas de mal gusto se replican en las distintos colegios del país, que intensifican las medidas preventivas para preservar el alumnado.

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Crece la preocupación por las amenazas de tiroteos en las escuelas.

Las escuelas continúan en alerta por las amenazas de tiroteos: en esta ocasión fue en la Escuela Secundaria N°6 de Ituzaingó. El episodio derivó en una denuncia formal, intervención policial y cambios en la dinámica escolar.

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Según surge de los testimonios de los padres y la desgrabación del hecho, todo se originó en un grupo de WhatsApp donde alumnos conversaban sobre un viaje de egresados.

En ese contexto, uno de los mensajes generó alarma: ante una consulta, un estudiante respondió “yo voy al tiroteo”, lo que fue interpretado como una amenaza, aunque luego se indicó que pudo tratarse de un comentario fuera de contexto o un “chiste de mal gusto”.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades del colegio decidieron actuar de inmediato. “El directivo nos comunicó que iba a hacer la denuncia y citó a los padres”, relató una madre en C5N. A partir de allí, se dio intervención a la policía y se iniciaron actuaciones judiciales.

Como parte del protocolo de seguridad, la institución implementó una serie de medidas preventivas, que se están replicando en las distintas escuelas. Entre ellas, se dispuso que los alumnos concurran con bolsas transparentes en lugar de mochilas, para que todo el contenido sea visible al ingresar. También se restringió el uso de elementos que puedan utilizarse para escribir en paredes, luego de que apareciera un mensaje en un baño con advertencias sobre un supuesto ataque.

Se supo que, como medida adicional, los estudiantes deben ir acompañados al baño y no pueden ingresar en grupo, para evitar nuevos incidentes. Además, se decidió que algunos cursos continúen con clases virtuales de manera temporal, mientras avanza la investigación.

“Para los chicos es algo raro, no están acostumbrados a venir con una bolsa transparente, pero son las consecuencias de lo que pasó”, explicó una madre en diálogo con la prensa.

En las últimas horas se realizaron allanamientos en el marco de la investigación por las amenazas. La causa busca determinar responsabilidades y establecer si existió una situación de riesgo real o si se trató de mensajes sin intención concreta.

Consultada por la prensa, una directiva del establecimiento evitó dar detalles: “Mi prioridad es el cuidado de los estudiantes que están dentro de la institución”, sostuvo, y aseguró que el equipo educativo está contenido y acompañado.

En Córdoba, misma medida para las escuelas

En un establecimiento del centro de la capital decidieron adoptar la misma postura de llevar bolsas de plástico transparentes tras amenazas que aparecieron en un baño.

"Es medio complicado porque no tenemos posibilidad para traer cuadernillos para clases. Solo con un cuaderno para anotar y el de comunicados", contó un alumno sobre cómo vienen llevando este momento a Beto Pereyra para C5N.

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