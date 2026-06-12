Una figura de América TV reconoció su fogoso romance con Mariano Martínez: "Es divino" Una modelo rompió el silencio en América TV y dio detalles de la relación oculta que tuvo con el actor. Agregar C5N en









Una panelista recordó su pasado con el galan de las telenovelas.

Mariano Martínez sigue siendo uno de los grandes galanes de la televisión argentina, manteniendo intacto lo que lo consagró en sus épocas doradas como protagonista de telenovelas. El actor, que supo reconvertirse profesionalmente volcándose al teatro y a la conducción en La jaula de la moda, continúa despertando enamoradas gracias a su impecable disciplina física, un estilo de vida que lo sostiene firmemente entre las figuras más atractivas del ambiente artístico local.

Sin embargo, su nombre volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la inesperada confirmación de un antiguo romance de muy bajo perfil con Carolina Molinari, una de las panelistas estrella de LAM. La revelación tomó por sorpresa tanto a sus compañeros de trabajo en el estudio de América TV como a los fieles seguidores del programa de espectáculos, quienes no tardaron en hacerse eco del tremendo bombazo televisivo.

Carolina Molinari El inesperado momento ocurrió al aire durante un debate sobre el look actual del actor y las particularidades de su cabellera. Aprovechando el momento, Ángel de Brito intervino con su habitual picardía y le lanzó una pregunta letal a Carolina: "¿Es loquito Mariano?". Lejos de achicarse o esquivar la consulta, la angelita recogió el guante con absoluta naturalidad y se dispuso a blanquear el vínculo que los unió en el pasado.

Ante la repregunta del resto de las panelistas, que quisieron saber si hablaba por experiencia propia, Molinari terminó de soltar la primicia. “No es un loquito, es divino. Salimos, se va a enojar de nuevo porque no le gusta que lo recuerde”, confesó entre risas, dejando en claro que todo quedó en excelentes términos a pesar de las ganas del actor por resguardar su intimidad.

Carolina Molinari confirmó su romance con Mariano Martínez Con una gran honestidad, Carolina Molinari no tuvo problema en dar detalles sobre la duración y la cronología de aquel romance oculto con el galán. "Fue hace como cuatro años, yo me separé hace como seis. Estuvimos unos meses", exteriorizó la modelo sin vueltas, dejando en claro que el vínculo se dio en un momento en el que ambos estaban completamente solteros y lejos de los flashes mediáticos.

Al retroceder en su memoria para reconstruir cómo nació el amor, la panelista de América TV reveló que el primer encuentro se dio en un contexto totalmente informal: "Lo conocí en un cumpleaños". A partir de esa coincidencia, la buena onda fluyó y dio paso a una relación de la que hoy conserva una excelente impresión, describiendo la personalidad del actor con llamativos elogios: "Tengo un buen recuerdo de él, es tranquilo. Es divino". Martinez - Molinari (1) Sin embargo, no todo fue perfecto en el post romance, ya que la modelo mandó al frente al conductor de La jaula de la moda al confesar una inesperada actitud que él tomó tiempo después. "En un momento me bloqueó, no recuerdo por qué", mandó al frente Molinari entre risas, evidenciando que, a pesar de que la historia terminó en buenos términos, el galán prefirió cortar drásticamente las vías de comunicación.