29 de marzo de 2026 Inicio
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PNC de ANSES: por qué el 10 de abril 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas, que incluye un incremento por movilidad.

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ANSES compartió el calendario de pagos de abril 2026. 

ANSES compartió el calendario de pagos de abril 2026. 

ANSES
  • El calendario de pagos para las PNC de ANSES comienza formalmente el viernes 10 de abril.
  • Los haberes reciben una suba del 2,9% basada en la inflación de febrero.
  • La prestación alcanza a personas con invalidez, mayores de 70 años y madres de siete hijos o más en situación de vulnerabilidad.
  • Los pagos se realizarán de forma escalonada entre el 10 y el 15 de abril según la terminación del documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo listo para el cuarto mes del año. Abril llega con definiciones importantes para los sectores más vulnerables, y el viernes 10 de abril se posiciona como una jornada fundamental en el calendario de pagos.

El calendario de pagos se organiza según el nivel de ingresos y el DNI.
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Este día marca el inicio formal de las acreditaciones para las Pensiones No Contributivas (PNC), el primer grupo en recibir sus haberes con el nuevo ajuste por movilidad. Tras un marzo marcado por la inflación, el organismo previsional busca dar previsibilidad a los beneficiarios mediante un cronograma escalonado y un nuevo aumento para el próximo mes.

PNC de ANSES: quiénes pueden acceder

Jubilados ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará de baja pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará de baja pensiones no contributivas.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son una herramienta de protección social destinada a personas que no cuentan con aportes previsionales y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los grupos que pueden acceder son:

  • Invalidez: Para personas que acrediten una disminución del 66% o más en su capacidad laboral.
  • Vejez: Destinada a personas de 70 años o más que no perciban otra prestación.
  • Personas que no estén empleadas bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social) que posean dificultades físicas y/o mentales para acceder a un empleo.
  • Madres de 7 hijos o más.

Monto de la PNC de ANSES en abril 2026

En abril, los haberes reciben un incremento del 2,9%, basado en el índice de inflación de febrero. De esta manera, el haber de la PNC por Invalidez y Vejez sube a a $304.255, mientras que las pensiones para madres de siete hijos alcanzan aproximadamente los $380.319.

PNC de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

calendario

El cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas es el primero en activarse dentro del mes. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI para garantizar un flujo ordenado en los puntos de cobro:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.
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