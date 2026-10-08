Pidió el cambio de una TV y, ante la negativa del local, volvió con la barra brava de su club La escena quedó registrada en imágenes que circularon en redes sociales: con bombos y la indumentaria de Central Ballester, los hinchas cantaron consignas contra la cadena y lanzaron contundentes advertencias, mientras varias personas se alejaron del sector por temor a que la situación escalara. Por Agregar C5N en









Un cliente solicitó el cambio de una TV y ante una respuesta negativa, volvió con la barra brava de su club. Web

Un hombre regresó al local de Carrefour del shopping Soleil Premium Outlet, en Boulogne, acompañado por integrantes de la barrabrava de Central Ballester, después de que el comercio rechazara el cambio de un televisor que, según su reclamo, presentaba fallas, y convirtió la protesta en una escena intimidante que generó temor entre los empleados del lugar y el resto de los clientes presentes.

El episodio ocurrió horas después del primer pedido y tuvo como protagonista a un grupo que ingresó al establecimiento con bombos y redoblantes. Los presentes escucharon cánticos dirigidos contra la cadena, entre ellos: "Carrefour, Carrefour, si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar", dentro del centro de compras.

Las imágenes de la barra brava de Central Ballester dentro del local comercial. Captura de video La protesta también incluyó otra consigna: "Queremos el cambio, la puta que te parió", mientras algunos integrantes del grupo advertían que "por acá no pasa nadie", una situación que provocó temor entre personas que realizaban sus compras y que decidieron alejarse del sector frente a otros clientes durante la protesta.

La escena quedó registrada en videos que después circularon por redes sociales y permitieron conocer la modalidad del reclamo. La identidad del comprador no fue informada y tampoco se difundieron los nombres de quienes lo acompañaron durante el episodio ocurrido dentro del supermercado, sin que se informaran detenciones.

Cómo se revolvió el conflicto en el shopping de Boulogne Según informó Infobae, personal de la Policía Adicional de la provincia de Buenos Aires intervino ante la situación y logró descomprimir el conflicto. Tras esa intervención, Carrefour habría realizado finalmente el cambio del televisor, sin traslados a una comisaría ni una causa penal durante los minutos de mayor tensión.