8 de octubre de 2026 Inicio
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Escándalo en el Balón de Oro: la confesión de un exdirector sobre un misterioso sobre y un presunto soborno

Pascal Ferré, exresponsable del prestigioso galardón otorgado por la revista France Football, reveló que el representante de un futbolista nominado le ofreció "vender" la candidatura ante el jurado y dejó un sospechoso paquete en su oficina.

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Pascal Ferré sorprendió con la confesión en una entrevista con el diario Marca.

Pascal Ferré sorprendió con la confesión en una entrevista con el diario Marca.

Pascal Ferré, quien dirigió la revista France Football y fue el máximo responsable del Balón de Oro entre 2018 y 2023, dio a conocer una escandalosa revelación durante una entrevista con el diario Marca. El periodista francés detalló que, en el marco de su gestión al frente del prestigioso galardón individual, vivió un inusual episodio con el agente de uno de los futbolistas nominados.

Hakimi figura entre los 30 nominados al galardón masculino.
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Según el testimonio del propio exdirectivo, todo comenzó cuando el representante solicitó una reunión para abordar la postulación de su representado. Tras exponer y elogiar los logros deportivos del jugador, el agente le consultó explícitamente a Ferré si era posible "vender" la candidatura al jurado para favorecerlo en la votación. El exjefe del premio remarcó que rechazó interceder a favor del deportista.

Messi, el más ganador en la historia con ocho Balones de Oro, irá por su novena conquista.

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El encuentro tomó un rumbo insólito cuando Ferré debió interrumpir la conversación por unos minutos para atender una llamada telefónica. Al regresar a su despacho, descubrió que el agente se había marchado precipitadamente, pero había dejado un misterioso sobre en la mesa. Ante la sospechosa escena, el periodista decidió no abrir el paquete y optó por entregarlo directamente en la recepción.

A pesar de hacer pública la historia, Ferré prefirió mantener bajo reserva las identidades tanto del representante como del jugador. No obstante, circularon versiones que vinculan al futbolista con la Premier League de Inglaterra y señalan que jamás llegó a ganar el Balón de Oro. Asimismo, el exdirector contó que volvió a cruzarse con el agente en distintas ocasiones, aunque ninguno de los dos volvió a mencionar jamás el incidente ni lo que había en el paquete.

La confesión vio la luz a pocos días de la celebración del Balón de Oro 2026, programada para el 26 de octubre en Londres, siendo la primera vez en la historia que la ceremonia se realiza fuera de Francia. La lista de 30 nominados incluye a figuras internacionales y a los argentinos Lionel Messi, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez (Trofeo Lev Yashin, mejor arquero).

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Luis Díaz (Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Gabriel (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Marquinhos (PSG)
  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Joao Neves (PSG)
  • Willian Pacho (PSG)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
  • Vinicus Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
Lautaro Martínez, de 29 años, es uno de los candidatos argentinos a ganar el Balón de Oro.

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