Revelaron el millonario costo que tendrá la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: se filtraron todos los lujos

La celebración promete reunir a grandes figuras del espectáculo y el fútbol, con detalles exclusivos que sorprendieron por su magnitud.

La artista y el jugador de fútbol se casarán a fin de año.

La cantante pop Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul preparan una boda que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del espectáculo y el fútbol. Según las versiones difundidas, la pareja se casará el 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, con una celebración exclusiva para 300 invitados .

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La periodista Marina Calabró reveló que el cubierto costaría alrededor de 500 dólares por persona , al incluir el alquiler del espacio, la ambientación y la gastronomía. De concretarse esa cifra, el presupuesto para los 300 invitados alcanzaría los 150.000 dólares .

Por su parte, el panelista Martín Salwe estimó que el costo total del casamiento podría acercarse al millón de dólares. Entre los gastos trascendieron 50.000 dólares para el alquiler del lugar, 150.000 para el catering VIP y otros 200.000 dólares destinados a tecnología, producción técnica y espectáculos musicales .

Los lujos también incluirían un servicio gastronómico de Eat, coctelería especializada y una impactante puesta visual. Además, Tini Stoessel realizaría al menos tres cambios de vestuario, cuyos diseños tendrían un valor conjunto cercano a los 50.000 dólares. Sobre las contrataciones, una de las versiones fue contundente: “Acá no hay canje, todo se paga” .

La organización estaría en manos del equipo responsable de los shows de la cantante, mientras que entre los posibles invitados aparece Lionel Messi , junto con otras figuras de la música y el fútbol. Sin embargo, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul todavía no confirmaron oficialmente el presupuesto, la fecha ni la lista definitiva de invitados.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

El golpe que recibió Tini Stoessel en medio de la despedida de Messi

En medio de la repercusión por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Tini Stoessel recibió una mala noticia profesional: se confirmó la cancelación de su concierto del 25 de octubre en la Arena Ciudad de México, correspondiente a su gira FUTTTURA.

Las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con Arena CDMX, comunicaron que el espectáculo fue suspendido por motivos “ajenos a ZIGNIA LIVE, ARENA CDMX Y MUSIC VIBE”. Sin embargo, no explicaron las razones concretas de la decisión, que sorprendió a los seguidores de la artista argentina.

Días antes, el periodista Gustavo Méndez había advertido en La mañana con Moria (El Trece) sobre las dificultades comerciales que atravesaría el recital. “La venta de entradas viene muy lenta. Estarían por suspenderlo por la baja venta de tickets”, sostuvo. De todas maneras, esa versión no fue confirmada oficialmente como causa de la cancelación.

La noticia representó un revés para Tini Stoessel, quien había actuado en la capital mexicana el 4 de septiembre y tenía previsto regresar con su espectáculo. Ahora, Superboletos deberá devolver el dinero de las entradas: las compras realizadas por internet tendrán reembolso automático, mientras que las adquiridas por otros medios requieren una solicitud.

Para gestionar esas devoluciones, los compradores deberán escribir a [email protected], con el asunto “REEMBOLSO TINI CDMX 2026” y la documentación correspondiente. El plazo de respuesta informado es de cinco a siete días hábiles según lo informado por la organización.