Pidieron la detención del hijo de Ramón Díaz

El fiscal Lisandro Massón pidió la detención de Michael Díaz , quien se encuentra internado en el Sanatorio Anchorena de San Martín luego del accidente en el fallecieron su esposa, Barbara Oliver, y el chofer del otro vehículo, Alberto Flaque . El hijo menor de Ramón Díaz este jueves no pudo brindar una declaración indagatoria debido a que no estaba en condiciones médicas.

"No pudo declarar este jueves porque los médicos informaron que no está en estado para hacerlo. El fiscal fue al lugar y no pudo tomarle la declaración indagatoria y, como corresponde desde el punto de vista administrativo, pidió la detención", detalló Darío Villarruel en C5N.