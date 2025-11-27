Persecución y choque en Villa Lugano: dos adolescentes robaron un auto y quedaron detenidos La policía detectó que el vehículo en el que se transportaban los jóvenes de 13 y 15 años tenía pedido de captura, por lo que comenzó la persecución. Chocaron contra un poste de luz y fueron trasladados al hospital. Por + Seguir en







Los menores fueron hospitalizados por politraumativos

Dos adolescentes de 13 y 15 años fueron detenidos después de una persecución y choque contra un poste de luz en Villa Lugano. Los menores fueron trasladados al hospital por politraumatismos y otras tres personas se fugaron.

Según trascendió, todo comenzó cuando personal de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad observó el paso de un auto Nissan March blanco, que tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo a mano armada, en martes pasado en Mataderos.

En ese preciso momento, los efectivos solicitaron al conductor que se detenga, sin embargo, no lo hicieron y comenzó la persecución que terminó en el cruce de la avenida Piedra Buena y De La Rosa, tras chocar contra una columna.

Allí, otros tres ocupantes, se bajaron del rodado y se dieron a la fuga a pie hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron en el interior del mismo, donde fueron trasladados por el SAME al Hospital Santojanni, con politraumatismos y posteriormente detenidos.

Prosecución y detención en Villa Lugano: los menores tenían antecedentes Como parte de la investigación, se llevó a cabo una requisa del auto y dentro del mismo se encontró una réplica de arma de fuego y documentación.

“Ambos detenidos cuentan con antecedentes delictivos, por causas de encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda”, destacaron. Según se detalló, el domingo pasado, el chico de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue encontrada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años, pero posteriormente fue liberado.