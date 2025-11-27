27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Detuvieron a un hombre con más de 500 pastillas de éxtasis en el auto: viajaba con su hija de cinco años

El arrestado, de 34 años, circulaba por la Ruta Nacional 34 cuando los agentes de Seguridad Vial descubrieron la cantidad de drogas que transportaba en su vehículo.

Por
El hombre de 34 años viajaba con una menor.

El hombre de 34 años viajaba con una menor.

Redes sociales

Un hombre fue detenido luego de circular por la Ruta 34 con más de 500 pastillas de éxtasis en su propio auto, en el cual viajaba con su hija de cinco años. La Policía de Seguridad Vial le hizo un control vehicular de rutina y encontraron las drogas sintéticas.

Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas
Te puede interesar:

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: rechazaron el pedido del clan Sena para lograr la prisión domiciliaria

El conductor, identificado como R.B.D., se desplazaba desde la ciudad de Rafaela en una Chevrolet Tracker blanca y los agentes le pidieron la documentación del vehículo, pero como no la tenía, se verificó chasis y motor. El procedimiento ocurrió en el kilómetro 199 de la ruta.

Fue entonces que comenzó la inspección del automóvil y detectaron que abajo del asiento había una bolsa plástica sellada con diversas sustancias. Por eso, se convocó al personal de la División Microtráfico del Distrito Rafaela.

Los especialistas confirmaron que había 563 pastillas de éxtasis, 70 troqueles de LSD, 200 gramos de cristal (MDMA) y 320 gramos de ketamina. También, secuestraron $117 mil, u$s400 y tres celulares.

Los agentes procedieron a la detención del conductor, mientras que la niña fue puesta bajo resguardo hasta que llegó un familiar que se hiciera cargo. El caso quedó a disposición de las autoridades y se continuará la investigación para determinar el origen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La hermana del joven asesinado por su novia reveló detalles de la relación: "Muy violenta y muy tóxica"

El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

play

Persecución y choque en Villa Lugano: dos adolescentes robaron un auto y quedaron detenidos

La mujer tenía 33 años.

Tragedia en Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos en un acantilado, cayó 25 metros y murió

El hecho se produjo en Bariloche.

Bariloche: un chofer de una aplicación de autos irá a juicio por apuñalar a un pasajero

Río de Janeiro registró un nuevo operativo narco sangriento.

Otro operativo narco sangriento en Río de Janeiro: al menos tres muertos y un niño grave

Rating Cero

Ha sido hace apenas unas horas cuando Marvel ha desvelado algunas viñetas de ese primer número de ‘Daredevil’, que según Phillips, intentará regresar a la visión más noir del personaje. 

Marvel anticipó cómo se verá la nueva temporada de Daredevil con un detalle particular

Esta comedia negra de Países Bajos es un éxito en Netflix.
play

El thriller de Netflix que transmite mucha venganza y te atrapa de principio a fin

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

últimas noticias

Una despedida de Whirlpool expuso la dura realidad de la industria: Ellos van a importar y revender

Una trabajadora despedida de Whirlpool expuso la dura realidad de la industria: "Van a importar y revender"

Hace 10 minutos
La búsqueda del joven de 17 años finalizó formalmente el 24 de noviembre.

Chile: encontraron un cuerpo en el mar y harán peritajes para saber si se trata del argentino desaparecido

Hace 18 minutos
Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: rechazaron el pedido del clan Sena para lograr la prisión domiciliaria

Hace 30 minutos
Jair Bolsonaro atacó violentamente a la periodista Manuela Borges en 2014.

La venganza de la periodista brasileña contra Jair Bolsonaro: "Se cumplió la profecía"

Hace 55 minutos
Actualmente, Diego García estaba jugando en Peñarol, que le rescindió el contrato cuando salió la condena

El descargo del exjugador de Estudiantes condenado por abuso sexual: "Algo que no hice"

Hace 1 hora