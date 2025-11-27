Detuvieron a un hombre con más de 500 pastillas de éxtasis en el auto: viajaba con su hija de cinco años El arrestado, de 34 años, circulaba por la Ruta Nacional 34 cuando los agentes de Seguridad Vial descubrieron la cantidad de drogas que transportaba en su vehículo. Por + Seguir en







El hombre de 34 años viajaba con una menor. Redes sociales

Un hombre fue detenido luego de circular por la Ruta 34 con más de 500 pastillas de éxtasis en su propio auto, en el cual viajaba con su hija de cinco años. La Policía de Seguridad Vial le hizo un control vehicular de rutina y encontraron las drogas sintéticas.

El conductor, identificado como R.B.D., se desplazaba desde la ciudad de Rafaela en una Chevrolet Tracker blanca y los agentes le pidieron la documentación del vehículo, pero como no la tenía, se verificó chasis y motor. El procedimiento ocurrió en el kilómetro 199 de la ruta.

Fue entonces que comenzó la inspección del automóvil y detectaron que abajo del asiento había una bolsa plástica sellada con diversas sustancias. Por eso, se convocó al personal de la División Microtráfico del Distrito Rafaela.

Los especialistas confirmaron que había 563 pastillas de éxtasis, 70 troqueles de LSD, 200 gramos de cristal (MDMA) y 320 gramos de ketamina. También, secuestraron $117 mil, u$s400 y tres celulares.

Los agentes procedieron a la detención del conductor, mientras que la niña fue puesta bajo resguardo hasta que llegó un familiar que se hiciera cargo. El caso quedó a disposición de las autoridades y se continuará la investigación para determinar el origen.