Fuerte choque entre un camión y un colectivo en Almagro: hay 16 heridos y el SAME trabaja en el lugar

El siniestro ocurrió entre un interno de la línea 2 y un vehículo de gran porte, en la esquina de Colombres y Quito. Al menos ocho personas fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía y al Durand.

Uno de los dos vehículos cruzó en rojo. 

A primeras horas de la mañana ocurrió un fuerte choque entre un colectivo y un camión, que terminó volcado, en la esquina de Colombres y Quito. Al menos 16 personas resultaron heridas y fueron trasladadas por el SAME a los hospitales más cercanos.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el incidente se produjo alrededor de las 7 de la mañana, cuando, aparentemente, el camión habría cruzado el semáforo en rojo, impactando contra el colectivo que circulaba por la zona.

El golpe fue tan fuerte que el vehículo de carga terminó volcado sobre uno de sus laterales, mientras que el colectivo sufrió un frente completamente destrozado.

El SAME intervino rápidamente en la asistencia de los 14 heridos. Algunos fueron atendidos en el lugar, mientras que otros debieron ser trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand.

La zona permanece totalmente cortada en ambos sentidos debido al trabajo de bomberos y Policía de la Ciudad, que custodian el área mientras se realizan las pericias.

En la esquina hay múltiples cámaras de seguridad que serán clave para determinar con precisión qué ocurrió y confirmar si el camión efectivamente pasó en rojo, tal como señalaron testigos presentes al momento del choque.

"En total son 16 pacientes, cuatro hombres y 10 mujeres, al menos dos menores de edad", explicó la periodista Mariela López Brown desde Almagro para la pantalla de C5N.

