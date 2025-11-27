27 de noviembre de 2025 Inicio
La hermana del joven asesinado por su novia reveló detalles de la relación: "Muy violenta y muy tóxica"

Tamara, hermana de Santiago Nahuel López Monte, contó cómo fueron las horas previas al asesinato. "A mi hermano cada dos semanas había que comprar un teléfono porque ella se lo estrellaba contra el piso", contó sobre Nicole Nahiara Mena, quien continúa prófuga.

Continúa la conmoción por el crimen de Santiago Nahuel López Monte, un joven de 19 años, que fue apuñalado por su novia, Nicole Nahiara Mena, en circunstancias que todavía se desconocen.

El ataque se produjo en una casa ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania, tras un llamado al 911 realizado por la prófuga, quien afirmó que su novio se encontraba lastimado por querer saltar una reja y no tenía signos vitales.

Cuando llegó la Policía y mientras lo revisaba el SAME la presunta agresora le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Luego, en medio de la confusión, se escapó del lugar.

La acusada luego llamó a la mamá de Santiago para contarle que "se había peleado con él y que lo apuñaló", detalló su hermana Tamara en diálogo con la prensa, acto seguido le cortó la llamada y no pudieron volver a comunicarse con ella.

Asesina novio Remedios de Escalada

En un principio, la familia recorrió hospitales para poder encontrar al joven, pero minutos más tarde Nicole volvió a comunicarse con un mensaje: la dirección donde estaba Santiago, que era la casa donde ella vivía junto a él.

"Nos contesta el mensaje y nos pone una dirección. Llegamos, había un patrullero, ningún policía nos dijo que Santiago estaba fallecido, nosotros mismos descubrimos", contó entre lágrimas Tamara.

La hermana de Santiago relató cómo era la relación entre ambos, denunció que Nicole todo el tiempo lo golpeaba y humillaba. "Era una persona muy violenta, era muy tóxica, le pegaba, él venía rasguñado, hubo hechos de violencia, ella vivió en esta casa, pero mi mamá la echó, no podía permitir que ella le pegue a mi hermano", aclaró.

A Santiago, su familia tenía que comprarle un teléfono nuevo para que esté comunicado, porque Nicole se lo estrellaba contra el piso, detalló Tamara.

A pesar de que tanto ella como su familia intentaron hablar con Santiago para que se aleje de esa relación, el joven le respondía que "la amaba" y no podía dejarla. "Era su primer amor, estaba muy enamorado", aseguró.

