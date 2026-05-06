Triple crimen en Florencio Varela: se enfrentaron en vivo el abogado de Pequeño J y la querella

Lucas Contreras, abogado defensor del narco peruano, y Diego Storto, representante legal de una de las víctimas, protagonizaron un cruce en vivo en C5N por los homicidios de Brenda Loreley del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verdi. "Su cliente va a quedar con perpetua", señaló el letrado de una de las víctimas.

El abogado defensor de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J , Lucas Contreras Alderete y Diego Storto , representante legal de una de las víctimas , protagonizaron un cruce explosivo en vivo en C5N. El enfrentamiento se dio en el marco del debate por los homicidios de Brenda Loreley del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verdi ocurridos en Florencio Varela en septiembre del año pasado.

Los periodistas de De Una , Rubén Suárez y Leo García, en medio del fuego cruzado, moderaron la charla conectando a las partes a través de conversaciones telefónicas. El intercambio derivó en un intenso debate sobre el futuro judicial del narco peruano extraditado a la Argentina y la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas.

El debate en vivo se desató tras un pedido del abogado defensor, que provocó la reacción inmediata de Diego Storto que se comunicó con el canal para exigir la palabra y confrontar en directo a Contreras Alderete. “ Vamos a pedir la excarcelación de Valverde ”, había lanzado el defensor de Pequeño J.

En su conversación previa al cruce, el abogado del narco peruano reveló: “Tuvimos una charla más profunda y detallada con Tony en el penal de Marcos Paz. La defensa tuvo contacto por primera vez con el imputado ayer, minutos antes de la declaración indagatoria. Por eso mismo se negó a declarar. La indicación fue exclusivamente mía, pero él — Pequeño J— quiere contar su verdad. ”

“Tony Valverde quiere hacerle saber a todos que él no cometió este crimen, es inocente”, sostuvo Contreras Alderete y redobló la apuesta sosteniendo que su cliente es inocente de culpa y cargo y está dispuesto a probarlo ante la Justicia y va a solicitar su excarcelación y, como mínimo, esperar el debido proceso gozando de su libertad.

“Mi defendido quiere hablar y dar a conocer su verdad ante la opinión pública. Va a brindar detalles de lo que sabe y de todo aquello que no hizo”, aseguró el abogado. Al ser consultado sobre si su cliente conoce quién fue el autor del triple crimen de Florencio Varela, el letrado respondió que esa instancia de conversación aún no se alcanzó y que, por el momento, desconoce esa información.

Por último, el letrado indicó que se estima que para la semana próxima ya estará lista la declaración indagatoria de Janzen Valverde.

pequeño j

En cuanto a la extradición de Pequeño J, Contreras Alderete sostuvo que no existe peligro de fuga y que el desafío está en justificar el riesgo de fugas procesales y entorpecimiento de la investigación. "Una prisión preventiva debe tener un grado muy alto de indicio de culpabilidad acompañado de material probatorio, no hay pruebas contundentes para mantenerlo en prisión", argumentó.

“Las evidencias que incriminan a Tony Janzen provienen de declaraciones testimoniales. Sin embargo, esas declaraciones pertenecen, casualmente, a otros imputados. Por eso me permito dudar: ¿no estarán estas personas desviando la investigación para obtener beneficios procesales", indicó Contreras.

Según consta en la causa, Pequeño J aparece junto a una de las víctimas, Lara Morena Gutiérrez, en una grabación de una cámara de seguridad. "Lo primero que le pregunté fue si conocía a las víctimas, y me respondió que sí: solía frecuentarlas, aunque aseguró que mantenía una relación correcta con ellas. Además, expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas", reveló el abogado defensor.

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Fuego cruzado

Diego Storto, abogado de la familia de Morena Verdi, estaba viendo el programa en vivo y decidió comunicarse para exigir la palabra y confrontar en directo a Contreras Alderete. "Jamás he escuchado una atrocidad semejante”, se indignó.

El abogado de la querella fue con los tapones de punta contra su colega, cuestionando su conocimiento sobre el Código penal argentino y su trayectoria profesional. "¿Usted leyó la causa Contreras?", comenzó Storto y arremetió: "Su ciente debe ser juzgado por todos los delitos cometidos en Argentina".

Además, sostuvo que en la causa —tramitada en el Juzgado de Morón— quedó acreditado que el narcotraficante peruano de 20 años estuvo presente en la escena del triple crimen. “Está probado por testigos que su cliente estuvo en el lugar, y ninguno de ellos solicitó beneficios procesales. Gracias a la excelente investigación fiscal, se comprobó la presencia de Pequeño J”, afirmó.

Por su parte, Contreras Alderete argumentó que, en su rol de abogado defensor y respaldándose en su trayectoria en la defensoría penal, agotará todas las instancias disponibles para demostrar la inocencia de su representado. Asimismo, adelantó que solicitará su excarcelación, al menos mientras se desarrolle el proceso judicial.

La situación fue aumentando en tensión y Storto arremetió contra el abogado defensor, afirmando que “su cliente va a terminar condenado a perpetua” y que cuenta con la fuerza jurídica necesaria para sostener esa pena y lograr que se hunda aún más en el proceso. Ante esto, Contreras respondió: “Si mi defendido recibe perpetua, al menos nos quedaremos tranquilos de haber agotado todos los recursos disponibles”.