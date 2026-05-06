6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Triple crimen en Florencio Varela: se enfrentaron en vivo el abogado de Pequeño J y la querella

Lucas Contreras, abogado defensor del narco peruano, y Diego Storto, representante legal de una de las víctimas, protagonizaron un cruce en vivo en C5N por los homicidios de Brenda Loreley del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verdi. "Su cliente va a quedar con perpetua", señaló el letrado de una de las víctimas.

Por

Tony Janzen Valverde se negó a prestar declaración por estrategia de su abogado Lucas Contreras Alderete. 

El abogado defensor de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, Lucas Contreras Alderete y Diego Storto, representante legal de una de las víctimas, protagonizaron un cruce explosivo en vivo en C5N. El enfrentamiento se dio en el marco del debate por los homicidios de Brenda Loreley del Castillo, Lara Morena Gutiérrez y Morena Verdi ocurridos en Florencio Varela en septiembre del año pasado.

Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.
Te puede interesar:

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

Los periodistas de De Una, Rubén Suárez y Leo García, en medio del fuego cruzado, moderaron la charla conectando a las partes a través de conversaciones telefónicas. El intercambio derivó en un intenso debate sobre el futuro judicial del narco peruano extraditado a la Argentina y la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas.

El debate en vivo se desató tras un pedido del abogado defensor, que provocó la reacción inmediata de Diego Storto que se comunicó con el canal para exigir la palabra y confrontar en directo a Contreras Alderete. “Vamos a pedir la excarcelación de Valverde”, había lanzado el defensor de Pequeño J.

En su conversación previa al cruce, el abogado del narco peruano reveló: “Tuvimos una charla más profunda y detallada con Tony en el penal de Marcos Paz. La defensa tuvo contacto por primera vez con el imputado ayer, minutos antes de la declaración indagatoria. Por eso mismo se negó a declarar. La indicación fue exclusivamente mía, pero él —Pequeño J— quiere contar su verdad.

Pequeño J - PFA

Tony Valverde quiere hacerle saber a todos que él no cometió este crimen, es inocente”, sostuvo Contreras Alderete y redobló la apuesta sosteniendo que su cliente es inocente de culpa y cargo y está dispuesto a probarlo ante la Justicia y va a solicitar su excarcelación y, como mínimo, esperar el debido proceso gozando de su libertad.

“Mi defendido quiere hablar y dar a conocer su verdad ante la opinión pública. Va a brindar detalles de lo que sabe y de todo aquello que no hizo”, aseguró el abogado. Al ser consultado sobre si su cliente conoce quién fue el autor del triple crimen de Florencio Varela, el letrado respondió que esa instancia de conversación aún no se alcanzó y que, por el momento, desconoce esa información.

Por último, el letrado indicó que se estima que para la semana próxima ya estará lista la declaración indagatoria de Janzen Valverde.

pequeño j

En cuanto a la extradición de Pequeño J, Contreras Alderete sostuvo que no existe peligro de fuga y que el desafío está en justificar el riesgo de fugas procesales y entorpecimiento de la investigación. "Una prisión preventiva debe tener un grado muy alto de indicio de culpabilidad acompañado de material probatorio, no hay pruebas contundentes para mantenerlo en prisión", argumentó.

“Las evidencias que incriminan a Tony Janzen provienen de declaraciones testimoniales. Sin embargo, esas declaraciones pertenecen, casualmente, a otros imputados. Por eso me permito dudar: ¿no estarán estas personas desviando la investigación para obtener beneficios procesales", indicó Contreras.

Según consta en la causa, Pequeño J aparece junto a una de las víctimas, Lara Morena Gutiérrez, en una grabación de una cámara de seguridad. "Lo primero que le pregunté fue si conocía a las víctimas, y me respondió que sí: solía frecuentarlas, aunque aseguró que mantenía una relación correcta con ellas. Además, expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas", reveló el abogado defensor.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio
La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

Fuego cruzado

Diego Storto, abogado de la familia de Morena Verdi, estaba viendo el programa en vivo y decidió comunicarse para exigir la palabra y confrontar en directo a Contreras Alderete. "Jamás he escuchado una atrocidad semejante”, se indignó.

El abogado de la querella fue con los tapones de punta contra su colega, cuestionando su conocimiento sobre el Código penal argentino y su trayectoria profesional. "¿Usted leyó la causa Contreras?", comenzó Storto y arremetió: "Su ciente debe ser juzgado por todos los delitos cometidos en Argentina".

Además, sostuvo que en la causa —tramitada en el Juzgado de Morón— quedó acreditado que el narcotraficante peruano de 20 años estuvo presente en la escena del triple crimen. “Está probado por testigos que su cliente estuvo en el lugar, y ninguno de ellos solicitó beneficios procesales. Gracias a la excelente investigación fiscal, se comprobó la presencia de Pequeño J”, afirmó.

Por su parte, Contreras Alderete argumentó que, en su rol de abogado defensor y respaldándose en su trayectoria en la defensoría penal, agotará todas las instancias disponibles para demostrar la inocencia de su representado. Asimismo, adelantó que solicitará su excarcelación, al menos mientras se desarrolle el proceso judicial.

La situación fue aumentando en tensión y Storto arremetió contra el abogado defensor, afirmando que “su cliente va a terminar condenado a perpetua” y que cuenta con la fuerza jurídica necesaria para sostener esa pena y lograr que se hunda aún más en el proceso. Ante esto, Contreras respondió: “Si mi defendido recibe perpetua, al menos nos quedaremos tranquilos de haber agotado todos los recursos disponibles”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazóvínculos con los asesinatos. 

Pequeño J declaró por videollamada: negó su participación en el triple homicidio

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
play

Triple crimen narco en Florencio Varela: identificaron a tres nuevos sospechosos

play

Triple crimen narco: Pequeño J llegó a la Argentina y quedó detenido en el penal de Marcos Paz

La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

El hombre viajaba solo y sin autorización para transportar las ampollas de fentanilo. 

Contrabando: Gendarmería detuvo a un taxista con más de 300 ampollas de fentanilo

un magnate de la india ofrecio salvar a los 80 hipopotamos de la coca de pablo escobar

Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

Rating Cero

Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

Estalló el escándalo entre Adabel Guerrero y Martín Lamela.

Revelaron cómo reaccionó Martín Lamela ante la infidelidad de Adabel Guerrero

Puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.

Tranquilidad tras su ausencia: se filtró el estado de salud de Mirtha Legrand

Qué dijeron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini sobre los rumores de separación. 

¿Gonzalo Heredia y Brenda Gandini están separados?: qué dijo la famosa pareja

El periodista bromeó con sus seguidores sobre su pareja.

"La que roba soy yo": el insólito ida y vuelta de Sabrina Rojas y José Chatruc

últimas noticias

Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

Hace 21 minutos
Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

Hace 31 minutos
El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

Hace 38 minutos
Fábrica en El Palomar.

La fábrica del segundo auto más vendido de Argentina volverá a frenar su producción

Hace 46 minutos
Se acerca el Mundial 2026 de fútbol y se definen los canales de transmisión.

Una plataforma de streaming anunció una alianza histórica y transmitirá el Mundial 2026: cuál es

Hace 52 minutos