Triple crimen narco en Florencio Varela: identificaron a tres nuevos sospechosos

Una nueva revelación en la causa del crimen en "la casa del horror" donde hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, sacude a la Justicia, mientras se aguarda la llegada desde Perú del narco Pequeño J para ser indagado.

El Juzgado Federal N°2 de Morón identificó a tres nuevos sospechosos de participar del triple homicidio de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo ocurrido en Florencio Varela. Según la investigación, estarían acusados de trasladar a las víctimas a "la casa del horror" ubicada en Villa Vaettone, donde fueron torturadas, apuñaladas y posteriormente asesinadas.

El joven narco peruano, conocido como Pequeño J , es considerado uno de los principales implicados en el crimen y, según la investigación. habría tenido un rol clave en la planificación del secuestro, las torturas y los homicidios. El acusado fue extraditado y estaría llegando hoy a las 7 de la tarde en un vuelo de la Fuerza Aérea camino la base El Palomar , tras un fuerte operativo de seguridad y será puesto bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía Federal Argentina.

Ahora el expediente del juez Jorge Rodríguez suma un nuevo dato: tres nuevos sospechosos de haber trasladado a Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo a la casa donde las asesinaron. Estas tres personas se suman a un total de diez detenidos por la causa llevada adelante por la UFI de Homicidios de La Matanza. Gracias a los testimonios de testigos y otros imputados se pudo dar con estos nuevos acusados.

A su vez, el fuero federal solicitó la asistencia de Gendarmería y Prefectura en la investigación, tradicionalmente llevada adelante por la DDI de La Matanza, con el objetivo de evitar un desborde operativo.

Por otra parte, en la causa del triple crimen vinculado a la “casa del horror” hay dos prófugos peruanos de alto rango en la banda: Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, y Alex Ydone Castillo, señalado como dueño de la droga que originó la represalia.

La Cámara Federal de San Martín confirmó la prisión preventiva de seis acusados y embargos millonarios, mientras dictó falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “El Señor Jota”. Aunque testigos lo vinculan con los asesinatos, los jueces consideraron insuficientes las pruebas y ordenaron profundizar la investigación. Cubas Zavaleta, ex policía, negó los hechos y presentó un habeas corpus por sus condiciones de detención.

Pequeño

En cuanto a "Pequeño J”, se espera su arribo a la base de El Paloma a las 19 horas y será indagado mañana vía Zoom desde la PFA en Villa Lugano. Deberá dar testimonio por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía, ensañamiento.

En caso de ser condenado, se le dictaría prisión perpetua. Mientras que los otros imputados por el caso comparten la misma acusación.