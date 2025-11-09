9 de noviembre de 2025 Inicio
C5N en Brasil: preocupación por los robos tras el devastador tornado que dejó 6 muertos y decenas de heridos

Tras la tragedia natural que azotó al sur de Brasil y provocó la muerte de seis personas y más de 800 heridos, la ciudad de Río Bonito do Iguacu se resguarda de posibles saqueos, robos y la falta de luz.

Vista aérea de la zona afectada tras el paso del tornado que golpeó Río Bonito do Iguaçu

Vista aérea de la zona afectada tras el paso del tornado que golpeó Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, sur de Brasil.

REUTERS/Priscila Ribeiro
Río Bonito do Iguaçu, una de las localidades más golpeadas por el feroz ciclón extratropical que afectó al sur de Brasil.
En diálogo con el programa Desafío 2025, con la conducción de Daniela Ballester, el enviado especial Alejandro Moreyra relató el drama de los que perdieron todos y pintó un panorama del día después de la tragedia: "Toda la ciudad, de 17.000 habitantes, está sin luz y sin conexión a Internet", aseguró.

Tras un diálogo con el Cabo 1º Márquez, quien lidera el centro de monitoreo de la ciudad, donde se controla a través de las imágenes de cámaras de seguridad el paso a paso en todas las esquinas: "Estamos muy preocupados en garantizar la seguridad de la población aquí, evitar saques, y también ser un punto de apoyo para algunas personas que están sin comunicación. Entonces, ellos consiguen cargar su celular aquí y tener un punto de Internet", deslizó el oficial brasileño.

Mientras continúa con la búsqueda de desaparecidos, la cifra oficial difundida por la Defensa Civil local ascendió a seis muertos y más de 800 heridos. El 90% de las construcciones resultó destruido. El tornado, asociado a la presencia de un ciclón extratropical, ocasionó daños en 704 inmuebles, arrancó árboles, postes de energía eléctrica y volcó vehículos en pocos minutos.

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hugson Teixeira, señaló que ya comenzó la reparación de escuelas y centros de salud, procesos que no requieren la verificación individual de damnificados. La emergencia afectó a unas 13.000 personas distribuidas en 14 municipios del sur de Brasil: cerca de 1.000 residentes quedaron sin hogar y permanecen en refugios temporales.

Por su parte, el gobernador Ratinho Junior anunció la disposición de recursos materiales y humanos y la presentación de un proyecto que permitirá que los fondos de emergencia lleguen directamente a los afectados. “La idea es poder entregarle 50.000 reales (unos 9.380 dólares) a cada propietario que perdió su vivienda para que pueda reconstruirla”, manifestó.

