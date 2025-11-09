9 de noviembre de 2025 Inicio
Giro en el caso Loan: se rastrillarán 4 lagunas cercanas al campo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez

A casi un año y medio de la desaparición del niño, la Justicia dispuso el rastrillaje por 50 días de zonas que no fueron investigadas con profundidad. Un territorio pertenece al matrimonio detenido, acusado de encubrimiento.

La Justicia ordenó nuevos rastrillajes en un giro de la investigación.

La Justicia ordenó nuevos rastrillajes en un giro de la investigación.

La causa de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por ultima vez el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, un paraje cercano de la localidad de 9 de Julio (Corrientes) dio un giro en la investigación: la Justicia Federal ordenó el rastrillaje de cuatro lagunas cercanas al campo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos con prisión preventiva acusados de encubrimiento.

En diálogo con La voz de la calle, el abogado de la familia de Loan, Gustavo Sánchez, confirmó la noticia y dio más detalles: "En la resolución, dictada este 8 de noviembre por el Juzgado Federal de Goya, se ordenaron allanamientos, registros y rastrillajes en cuatro lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio”.

Caillava - Pérez.jpg
Las 4 lagunas se encuentran cerca del campo donde vivían María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Las 4 lagunas se encuentran cerca del campo donde vivían María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Además, agregó: "Se trata de un allanamiento múltiple y coordinado, con participación de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, el SIFEBU, el SENASA y organismos ambientales, bajo la dirección del Comando Unificado Corrientes. Durante 50 días corridos, los agentes rastrillarán cuatro espejos de agua que rodean la propiedad rural del matrimonio Pérez y Caillava, en busca de indicios, vestigios o pruebas que puedan reconstruir el último rastro de Loan”.

Los rastrillajes comenzarán este lunes, con la querella familiar como partícipe de las diligencias. Cabe destacar que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes prolongó por dos meses el plazo para la investigación sobre Loan Danilo Peña. Los magistrados Luis González y Selva Spessot prorrogaron hasta el 29 de noviembre el plazo para la instrucción de la causa sobre el paradero del niño de la localidad de 9 de Julio, una investigación que es orientada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y el fiscal Mariano De Guzmán.

Finalmente, el letrado concluyó: "Nuestra intención al igual que la familia es encontrarlo con vida a Loan. No queremos desarrollar ninguna hipótesis. La familia sigue esperanzada, pero están muy angustiada, dolidos. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar al chico".

Loan
Cuando desapareció, Loan tenía 5 años.

Cuando desapareció, Loan tenía 5 años.

El caso Loan, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes

La desaparición del niño argentino Loan Danilo Peña, de 5 años, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, mientras participaba de un almuerzo familiar conmocionó al país. La investigación cambió de carátula -inicialmente “abandono de persona” -a “sustracción de un menor” y “posible trata de personas”, cuando se detectaron indicios que podrían apuntar a una red delictiva organizada. Tras extensos rastrillajes, hoy Loan continúa desaparecido, y la causa ya fue elevada hacia el ámbito federal.

El pequeño Loan había ido con su padre a la casa de su abuela, Catalina Peña, donde almorzó con otros familiares y luego, junto a otros niños, salió a juntar naranjas. Pero desde entonces, no se supo nada más sobre su paradero. Sus familiares salieron a buscarlo, pero al no poder hallarlo, dieron aviso a la policía y eso derivó en una pesquisa que al día de hoy todavía no pudo encontrar una explicación al misterio de la desaparición del chico.

La investigación apunta a que los imputados actuaron de modo coordinado: se los acusa de haber llevado al menor al monte —zona del naranjal— desde donde fue separado del entorno de su padre, trasladado en vehículos vinculados al matrimonio de los acusados, y luego ocultado. En ese contexto, el excomisario local habría montado un operativo de búsqueda simulado para entorpecer la investigación.

Padres de Loan
Los padres pidieron saber la verdad sobre quién se llevó a su hijo de 5 años.

Los padres pidieron saber la verdad sobre quién se llevó a su hijo de 5 años.

Los detenidos

A continuación se listan los principales imputados detenidos, con su rol asignado según la investigación:

  • Bernardino Antonio Benítez: Tío del menor y pareja de Laudelina Peña; estuvo presente en el almuerzo y luego en la salida al naranjal. Fue uno de los primeros detenidos.

  • Laudelina Peña: Tía paterna de Loan; imputada por sustracción de menores y falso testimonio; según la fiscalía, colaboró en la maniobra de alejamiento del niño.

  • Daniel “Oscar” Ramírez: Amigo de Benítez, estuvo en la colecta de naranjas con los niños; figura entre los imputados por abandono de persona en primera instancia y luego por sustracción.

  • Mónica del Carmen Millapi: Pareja de Ramírez; acompañó la salida al naranjal, inicialmente imputada por abandono de persona y luego incluida en la causa principal.

  • María Victoria Caillava: Funcionaria municipal de 9 de Julio; junto con su esposo, está acusada de recepcionar al menor y trasladarlo fuera del lugar; figura clave en la hipótesis de trata.

  • Carlos Guido Pérez: Exmarino retirado, esposo de Caillava; señalado junto con ella en el traslado del menor en vehículos vinculados al caso (camioneta Ford Ranger).

  • Walter Adrián Maciel: Hasta entonces comisario en 9 de Julio; acusado de encubrimiento agravado al haber montado un falso escenario de búsqueda y haber dado órdenes para entorpecer la investigación.

