11 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Paro nacional de los médicos del PAMI por 96 horas, se suspenden los turnos programados

Los trabajadores del sector sanitario iniciaron medidas de fuerza en demanda de mejoras salariales. La atención queda limitada a emergencias, mientras los turnos programados fueron cancelados.

Por

Reclamo salarial en salud: se suspenden turnos, sólo urgencias.

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI lanzaron un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 al viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada afiliado. La medida, convocada por APPAMIA, impactará en la atención de jubilados y pensionados en todo el país y pone el foco en los valores de las cápitas, considerados insuficientes para sostener la prestación.

Al presunto ladrón le pegaron entre varios.
Te puede interesar:

Repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón de motos en Quilmes

El reclamo apunta a una recomposición de los honorarios debido a que los médicos recibieron aumentos parciales que sumaron $600 desde abril, mientras que los odontólogos aseguran que no tuvieron ninguna actualización en ese período.

La protesta llega pocos días después de otro paro de 72 horas y busca presionar por una respuesta concreta. Durante la medida, los afiliados deberán tener en cuenta que la atención estará limitada y que el conflicto sigue abierto.

El reclamo de los profesionales de la salud apunta a la cápita que es el dinero fijo que PAMI paga cada mes a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado que tienen asignado, aunque la persona no vaya a consulta.

Hoy, los médicos reciben $2.700 y los odontólogos $374, montos que los profesionales consideran muy bajos frente a los costos actuales. Por eso reclaman que se actualicen a $4.500 y $3.000 respectivamente, ya que ese ingreso es clave para poder sostener la atención de los jubilados y pensionados.

Paro de PAMI por 96 horas: ¿qué va a pasar con los turnos?

El paro nacional de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. Durante esos días, los turnos programados podrían verse afectados y cada afiliado deberá consultar con su profesional para confirmar si la atención se mantiene o si será necesario reprogramar.

La medida podría afectar la atención habitual en consultorios de profesionales que adhieran a la protesta, aunque la situación dependerá de cada prestador.

La medida, impulsada por APPAMIA, responde al reclamo por una actualización de honorarios y podría alterar la atención habitual en consultorios de quienes adhieran a la protesta. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y los profesionales esperan una respuesta del organismo nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tres décadas de secretos de animación en Cartoon Network terminaron en internet.

Cartoon Network sufrió una filtración masiva de archivos y se revelaron secretos de muchas de sus grandes series

play

Cristian Merchot, el manager que se formó en los potreros del under y conoció la gloria del estadio lleno

El conductor tenía 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre.

Recibió fotos de su pareja con otro hombre, manejó borracho y cayó con el auto a un canal

La víctima era de nacionalidad argentina.

Murió un argentino en República Dominicana: se cayó de una moto y fue aplastado por un camión

Un pitbull mató a un menor de edad.
play

Un pitbull mató a un nene en Moreno y detuvieron a su madrina, que había quedado a cargo del menor de edad

El Mundial de los Tecladistas ya va por su segunda edición.

Mundial de los Tecladistas, otro invento argentino: cómo es el torneo de cumbia que arrasa en las redes

Rating Cero

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

Rick Moranis vuelve a ponerse en la piel de Casco Oscuro para la nueva entrega de La loca historia de las galaxias.

Qué fue de la vida de Rick Moranis, el actor que estuvo en muchos clásicos de los 90

Conocé cómo es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone en Madrid.

Con espacios para potenciar la tranquilidad: así es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone

No consiguió el papel en Star Wars pero triunfó en el universo de Game Of Thrones, ¿quién es?

No logró llegar a Star Wars pero luego se hizo famosa con Game Of Thrones: quien es

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998 y tuvieron res hijos, Franco, Valentín y Azul.

¿Qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida alejado del ojo público?

Homero Pettinato y Sofía La Reini Gonet cuando eran pareja.
play

La sincera declaración de Homero Pettinato sobre Sofía "La Reini" Gonet: "Sigo..."

últimas noticias

El huracán Simón, de categoría 4 avanza hacia México y se encieden las alertas. 

El huracán Simón cambió su trayectoria y va hacia México: inician evacuaciones masivas en las costas

Hace 32 minutos
Al presunto ladrón le pegaron entre varios.

Repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón de motos en Quilmes

Hace 42 minutos
Lionel Messi, figura de Inter Miami.

Kily González detalló la propuesta para que Messi juegue la Libertadores y sorprendió a todos

Hace 46 minutos
Tres décadas de secretos de animación en Cartoon Network terminaron en internet.

Cartoon Network sufrió una filtración masiva de archivos y se revelaron secretos de muchas de sus grandes series

Hace 48 minutos
play

Cristian Merchot, el manager que se formó en los potreros del under y conoció la gloria del estadio lleno

Hace 1 hora