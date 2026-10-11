Paro nacional de los médicos del PAMI por 96 horas, se suspenden los turnos programados Los trabajadores del sector sanitario iniciaron medidas de fuerza en demanda de mejoras salariales. La atención queda limitada a emergencias, mientras los turnos programados fueron cancelados. Por Agregar C5N en









Reclamo salarial en salud: se suspenden turnos, sólo urgencias.

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI lanzaron un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 al viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada afiliado. La medida, convocada por APPAMIA, impactará en la atención de jubilados y pensionados en todo el país y pone el foco en los valores de las cápitas, considerados insuficientes para sostener la prestación.

El reclamo apunta a una recomposición de los honorarios debido a que los médicos recibieron aumentos parciales que sumaron $600 desde abril, mientras que los odontólogos aseguran que no tuvieron ninguna actualización en ese período.

La protesta llega pocos días después de otro paro de 72 horas y busca presionar por una respuesta concreta. Durante la medida, los afiliados deberán tener en cuenta que la atención estará limitada y que el conflicto sigue abierto.

El reclamo de los profesionales de la salud apunta a la cápita que es el dinero fijo que PAMI paga cada mes a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado que tienen asignado, aunque la persona no vaya a consulta.

Hoy, los médicos reciben $2.700 y los odontólogos $374, montos que los profesionales consideran muy bajos frente a los costos actuales. Por eso reclaman que se actualicen a $4.500 y $3.000 respectivamente, ya que ese ingreso es clave para poder sostener la atención de los jubilados y pensionados.

Paro de PAMI por 96 horas: ¿qué va a pasar con los turnos? El paro nacional de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. Durante esos días, los turnos programados podrían verse afectados y cada afiliado deberá consultar con su profesional para confirmar si la atención se mantiene o si será necesario reprogramar. La medida podría afectar la atención habitual en consultorios de profesionales que adhieran a la protesta, aunque la situación dependerá de cada prestador. La medida, impulsada por APPAMIA, responde al reclamo por una actualización de honorarios y podría alterar la atención habitual en consultorios de quienes adhieran a la protesta. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y los profesionales esperan una respuesta del organismo nacional.