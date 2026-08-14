Mar del Plata: jubilados se quedaron sin atención médica por un paro de trabajadores Decenas de pacientes no pueden atenderse en el ex Hospital Español debido a una medida de fuerza llevada a cabo por los empleados, que solo atienden urgencias. Sin embargo desde el PAMI aseguran que tienen los pagos al día. Por Agregar C5N en









Los jubilados hablaron con C5N.

Jubilados de la ciudad de Mar del Plata no pueden atenderse en una clínica dependiente del PAMI debido a un paro que llevan adelante trabajadores del sector, que sólo atienden urgencias y denuncian un atraso en los sueldos. Desde el organismo estatal aclararon que están al día con el pago a los prestadores y responsabilizó a la institución médica del problema.

“El tema es muy peligroso porque no sabemos donde vamos a tener que ir. Yo estaba en el Sanatorio Belgrano, cerró y bueno. Lo que está pasando es que hay un desfinanciamiento total del PAMI, no les interesa”, señaló una jubilada en diálogo con la periodista de C5N Jimena Paternoster.

Otras de las personas afectadas manifestó su preocupación por lo ocurrido y señaló que "nosotros los viejos cada vez estamos más desamparados. Es muy triste. Me acongoja mucho lo que está pasando. Hace muchos veces que acá no consigo turno y estoy recurriendo al la medicina alternativa".