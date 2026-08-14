Mar del Plata: jubilados se quedaron sin atención médica por un paro de trabajadores

Jubilados de la ciudad de Mar del Plata no pueden atenderse en una clínica dependiente del PAMI debido a un paro que llevan adelante trabajadores del sector, que sólo atienden urgencias y denuncian un atraso en los sueldos. Desde el organismo estatal aclararon que están al día con el pago a los prestadores y responsabilizó a la institución médica del problema.
“El tema es muy peligroso porque no sabemos donde vamos a tener que ir. Yo estaba en el Sanatorio Belgrano, cerró y bueno. Lo que está pasando es que hay un desfinanciamiento total del PAMI, no les interesa”, señaló una jubilada en diálogo con la periodista de C5N Jimena Paternoster.
Otras de las personas afectadas manifestó su preocupación por lo ocurrido y señaló que "nosotros los viejos cada vez estamos más desamparados. Es muy triste. Me acongoja mucho lo que está pasando. Hace muchos veces que acá no consigo turno y estoy recurriendo al la medicina alternativa".
Días atrás el mismo centro médico había tenido lugar una situación similar ante la falta de pago de los aguinaldos. Y desde el viernes 7 de agosto, unos 80 trabajadores iniciaron una retención de tareas en la clínica, donde un porcentaje de los pacientes son afiliados a PAMI. Según denunciaron, ese día se vencía el plazo legal para depositar los salarios, pero el pago fue solo del 50% del monto total.