26 de agosto de 2026 Inicio
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Prestadores de PAMI realizan un paro durante 48 horas que afectará la atención a jubilados

La Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) comunicó la medida de fuerza en Buenos Aires, San Juan, Córdoba y Mendoza ante "el retraso arancelario y la mora en los pagos por parte de la obra social".

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El paro será por 48 horas

El paro será por 48 horas, durante el jueves y viernes. 

Se confirmó un paro de 48 horas, para el jueves 27 y viernes 28 en clínicas, sanatorios y hospitales privados de PAMI en Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza. La medida de fuerza fue comunicada por los prestadores de salud agrupados en la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS).

El incidente ocurrió en la estación Río de Janeiro de la Línea A.
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Tras varios días del paro de trabajadores de la Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español por el cobro incompleto del sueldo de julio, situación que PAMI confirmó tener los pagos al día con los prestadores de primer y segundo nivel de la institución, y explicó que el reclamo se trata de una deuda de la propia clínica con sus trabajadores.

Sin embargo, ante la crisis que afecta las prestaciones de PAMI, nuevamente se producirá una medida de fuerza en varias provincias del país durante el jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026.

Desde CAPRESS comunicaron que esta medida "se da en el contexto de un insostenible retraso arancelario por parte del PAMI, además de la mora que registra en los pagos. Los prestadores privados advierten que su situación financiera es de extrema fragilidad y que, de no regularizarse la situación en el corto plazo, la atención de millones de jubilados entra en situación de riesgo".

Y detallaron que "el paro se acopla a la iniciativa de las instituciones patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa que también pararon este lunes en reclamo por el retraso en la actualización de aranceles por parte del PAMI".

A pesar de que no van a brindar servicio aclararon que "solo se atenderán los códigos rojos de la guardia, correspondientes a situaciones de emergencia".

Comunicado completo de CAPRESS

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