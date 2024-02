Paro docente: en qué provincias no comenzarán las clases este lunes

Ultimátum de Chubut al Gobierno: "Si no envían los recursos, no habrá petróleo ni gas"

La decisión se tomó este jueves en un congreso extraordinario de Ctera al denunciar que la convocatoria que lanzó el Gobierno a los gremios docentes y ministros de Educación para acordar el próximo martes salario mínimo "llegó demasiado tarde".

De esta manera, en las escuelas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Corrientes y San Luis no comenzarán las clases tal como estaba establecido en en el calendario académico.

En tanto, Jujuy y Salta también tenían previsto iniciar el ciclo lectivo este lunes pero habían decidido postergarlo para la siguiente semana, previo al anuncio de la medida.

Por su parte, en las últimas horas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió un comunicado en el que aseguró que el lunes 26 de febrero las escuelas estarán abiertas. Con las firmas del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, el mensaje indicó que "pese al llamado al paro de parte de los sindicatos nacionales, las escuelas de la Ciudad permanecerán abiertas”.

El reclamo de los docentes

En comunicación con C5N, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso alertó que con la decisión del gobierno no solo no van a haber aumentos de sueldos sino que los docentes van a cobrar menos por la quita de fondos.

"Hasta ahora no se mandó a las provincias el Fondo Compensador, el Fondo Nacional de Incentivo Docente ni los fondos para los programas educativos. Esta semana se comunicó a muchísimas provincias que los fondos que dependen de leyes sancionadas en el parlamento nacional no se van a enviar a las jurisdicciones", expresó Alesso quien explicó que esos fondos no solo van al salario de los docentes sino también a la infraestructura escolar, a las cooperadoras escolares, a los programas Conectar Igualdad y Educar y a los comedores escolares.

"Esto afecta a las familias argentinas y a los docentes. Lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no solo cobren más sino que cobren menos. El ajuste de educación en esta magnitud no tiene antecedentes. Es un ajuste más brutal que el de los años 90", advirtió.