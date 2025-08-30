Guillermo Francos negó que alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

El jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , rechazó de manera contundente la idea de que el Gobierno haya estado involucrado en la reciente filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . El funcionario sostuvo que, en cambio, se trata de una operación política orquestada por sectores opositores , en un intento de desestabilizar la gestión oficial. Y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.

La controversia se desató tras la publicación de grabaciones que supuestamente capturan conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada . En uno de los audios, se escucha una voz, que se presume es la de la hermana del Presidente, destacando la necesidad de estar "unidos" y detallando jornadas laborales de más de quince horas. Este episodio fue calificado el pasado viernes por el vocero presidencial, Manuel Adorni , como "un escándalo sin precedentes" .

En una entrevista con CNN Radio, Francos fue enfático al negar cualquier tipo de participación interna. Cuando se le preguntó si descartaba que alguien del oficialismo estuviera detrás de la filtración, respondió de manera tajante: “Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto” . De esta manera, desestimó las acusaciones de una “operación interna” que incluso legisladores que se alejaron de la bancada oficialista han mencionado, como la diputada Marcela Pagano .

Francos describió la secuencia de los hechos para fundamentar su teoría de una operación coordinada. Detalló que primero se difundieron audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnolo , en un canal de streaming. A continuación, el diputado Leandro Santoro de Unión por la Patria hizo una referencia a la situación en la Cámara Baja, y, casi simultáneamente, el abogado José Manuel Ubeira , representante de Cristina Kirchner , presentó una denuncia judicial.

Para el jefe de Gabinete, esta sincronización en la filtración de los audios y las acciones posteriores evidencia un plan premeditado. “En menos de veinticuatro horas se hicieron todas estas cosas casi simultáneamente, lo que demuestra que hay una operación armada para hacerlo” , afirmó, señalando la coordinación como la prueba más clara de una acción dirigida contra el Gobierno.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó este viernes como "un escándalo sin precedentes" el audio que se filtró este viernes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de la crisis política que sacude al Gobierno a partir de las supuestas coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", comentó el vocero.

"La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral", agregó Adorni.

Los audios de Karina Milei

En la jornada del viernes, se pudieron conocer dos breves audios en donde se escuchaba a la hermana del presidente y secretaria General de la Nación, Karina Milei, refiriéndose a la dinámica interna y laboral del Ejecutivo. Aunque no queda claro el vínculo de los mensajes con la causa ANDIS, se puede presumir que el registro es producto de una grabación oculta.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir en uno de los audios, transmitido por el canal de stream Carnaval.

En la segunda grabación, se la oye planteando: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.