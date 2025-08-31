IR A
IR A

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Una producción de la platafomra de streaming que engancha desde el primer minuto con giros inesperados y un suspenso que no da respiro, con una gran actuación del español.

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix

El género del suspenso suele destacarse en Netflix, y entre tantas opciones hay una miniserie española que logró conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Su éxito no se explica solo por la trama, sino también por la actuación magnética de Mario Casas, que se consolida como una de las figuras más fuertes del cine y la televisión ibérica.

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Con solo ocho capítulos, El Inocente demuestra que no hace falta extenderse demasiado para generar impacto. Al contrario: cada episodio es una pieza clave dentro de un rompecabezas lleno de intriga, donde lo inesperado se vuelve regla y lo previsible desaparece.

el-inocente-netflix

Netflix: sinopsis de El Inocente

Basada en la novela del escritor estadounidense Harlan Coben, El Inocente cuenta la historia de Mateo, un joven cuya vida cambia para siempre tras un accidente en el que se ve involucrado. Años después, intenta rehacer su camino junto a su pareja, pero un nuevo acontecimiento lo arrastra a un terreno pantanoso lleno de secretos, engaños y peligros.

Lo más interesante es cómo la serie plantea que nadie es del todo transparente. Cada personaje guarda un pasado oculto y, a medida que avanzan los capítulos, las máscaras se van cayendo para dejar al descubierto verdades incómodas. Ese clima de incertidumbre hace que la trama sea tan atrapante como impredecible.

el-inocente-serie-netflix

Otro punto fuerte está en la dirección de Oriol Paulo, conocido por películas como Contratiempo y Durante la tormenta. Su estilo visual se percibe en la manera en que arma las escenas, juega con los tiempos narrativos y sabe mantener el suspenso al borde del abismo.

La estructura de la serie está pensada para que el espectador no pueda relajarse. Cada final de capítulo deja una sensación de intriga que empuja inevitablemente a darle play al siguiente. Y aunque la adaptación toma sus licencias respecto al libro original, logra sostener la esencia del thriller de Coben: la idea de que la culpa nunca desaparece del todo y siempre vuelve para ajustar cuentas.

Tráiler de El Inocente

Embed

Reparto de El Inocente

  • Mario Casas como Mateo «Mat» Vidal Rivera
  • Aura Garrido como Olivia Costa / Cándida Isabel Russo
  • Alexandra Jiménez como Inspectora Lorena Ortiz
  • José Coronado como Teo Aguilar
  • Martina Gusmán como Kimmy Dale / Martina Díaz
  • Juana Acosta como Emma Durán Mazas / María Luján Calvo
  • Gonzalo de Castro como Jaime Vera
  • Ana Wagener como Sonia Miralles
  • Miki Esparbé como Aníbal Ledesma
  • Xavi Sáez como Ibai Sáez
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy.

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia

La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.
play

Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.
play

Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

El cliente es una película de 1994 con una super trama llena de intriga y suspenso que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

De qué se trata El cliente, la película cargada de suspenso que es de lo mejor de Netflix

El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno.
play

Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito

últimas noticias

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Hace 18 minutos
El diseño lograría mantener proporciones razonables.

Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16

Hace 19 minutos
Mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no se usan contribuye a la seguridad y al ahorro energético.

Muchos lo usan para cocinar: el electrodoméstico que puede traer peligro de incendio en invierno si no se desconecta

Hace 44 minutos
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

Hace 47 minutos
El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Hace 58 minutos