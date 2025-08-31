Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas Una producción de la platafomra de streaming que engancha desde el primer minuto con giros inesperados y un suspenso que no da respiro, con una gran actuación del español.







Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix

El género del suspenso suele destacarse en Netflix, y entre tantas opciones hay una miniserie española que logró conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Su éxito no se explica solo por la trama, sino también por la actuación magnética de Mario Casas, que se consolida como una de las figuras más fuertes del cine y la televisión ibérica.

Con solo ocho capítulos, El Inocente demuestra que no hace falta extenderse demasiado para generar impacto. Al contrario: cada episodio es una pieza clave dentro de un rompecabezas lleno de intriga, donde lo inesperado se vuelve regla y lo previsible desaparece.

el-inocente-netflix Netflix: sinopsis de El Inocente Basada en la novela del escritor estadounidense Harlan Coben, El Inocente cuenta la historia de Mateo, un joven cuya vida cambia para siempre tras un accidente en el que se ve involucrado. Años después, intenta rehacer su camino junto a su pareja, pero un nuevo acontecimiento lo arrastra a un terreno pantanoso lleno de secretos, engaños y peligros.

Lo más interesante es cómo la serie plantea que nadie es del todo transparente. Cada personaje guarda un pasado oculto y, a medida que avanzan los capítulos, las máscaras se van cayendo para dejar al descubierto verdades incómodas. Ese clima de incertidumbre hace que la trama sea tan atrapante como impredecible.

el-inocente-serie-netflix Otro punto fuerte está en la dirección de Oriol Paulo, conocido por películas como Contratiempo y Durante la tormenta. Su estilo visual se percibe en la manera en que arma las escenas, juega con los tiempos narrativos y sabe mantener el suspenso al borde del abismo.

La estructura de la serie está pensada para que el espectador no pueda relajarse. Cada final de capítulo deja una sensación de intriga que empuja inevitablemente a darle play al siguiente. Y aunque la adaptación toma sus licencias respecto al libro original, logra sostener la esencia del thriller de Coben: la idea de que la culpa nunca desaparece del todo y siempre vuelve para ajustar cuentas. Tráiler de El Inocente Embed Reparto de El Inocente Mario Casas como Mateo «Mat» Vidal Rivera

Aura Garrido como Olivia Costa / Cándida Isabel Russo

Alexandra Jiménez como Inspectora Lorena Ortiz

José Coronado como Teo Aguilar

Martina Gusmán como Kimmy Dale / Martina Díaz

Juana Acosta como Emma Durán Mazas / María Luján Calvo

Gonzalo de Castro como Jaime Vera

Ana Wagener como Sonia Miralles

Miki Esparbé como Aníbal Ledesma

como Aníbal Ledesma Xavi Sáez como Ibai Sáez