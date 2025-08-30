IR A
IR A

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina Kirchner y la expresidenta salió a saludar

La activista LGBTQ+ convocó a apoyar a la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su casa de San José 1111. Apuntó contra la discriminación hacia las minorías que propone Javier Milei. La expresidenta salió al balcón a saludar.

La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución.

C5N

La cantante Jazmín Salinas, más conocida como "La Cuerpo" convocó a una caravana principalmente integrada por miembros del colectivo LGTBI para apoyar a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria: "Queremos agradecerle los derechos ganados".

Los rectores universitarios se reunieron en un plenario en Rosario.
Te puede interesar:

Universitarios en lucha: anunciaron una nueva marcha federal si Milei veta la Ley de Financiiamiento

En el programa La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Lucila Entin, la mediática aseguró que decidió expresar su apoyo a la exmandataria anoche, que fue una convocatoria genuina, y "de la noche a la mañana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1961876619276022269&partner=&hide_thread=false

En cuanto vio que la presidenta del PJ se asomó la balcón para saludar a los manifestantes, se alegró porque pudo cumplir su objetivo: "Ella estaba al tanto de todo ésto. Estoy muy orgullosa, dije voy a apoyarla porque no hay que ser desagradecida. Cuando estaba ella nadie nos decía putos, que hoy pasa".

Apuntó al Gobierno que destrata a la comunidad LGBTQ+ y que los insulta. "Vas viendo el cambio, nos piden los documentos en los boliches, no nos dejan entrar, nos dicen 'puto'. Además, se preguntó: ¿Qué podemos pedir del Estado que tenemos?" y respondió: "Nos tratan como 'locos, trabas, pedófilos'. La gente lo votó y los respeto, querían un cambio y ahí está. Pero lo cierto es que yo tengo que trabajar para vivir", subrayó la activista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas

Cristina volvió a apuntar contra Milei y habló de una "catástrofe social"

play

Cristina, sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno: "Más vergonzoso no se consigue"

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

últimas noticias

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

Hace 18 minutos
Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Francos negó que el alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

Hace 19 minutos
San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en un clásico caliente en el Nuevo Gasómetro

Hace 30 minutos
play

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

Hace 32 minutos
Famosos y outsiders: todos pueden ser candidatos.

Elecciones 2025: cuál es la estrategia detrás de la construcción de los candidatos políticos

Hace 1 hora