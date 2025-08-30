"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina Kirchner y la expresidenta salió a saludar La activista LGBTQ+ convocó a apoyar a la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su casa de San José 1111. Apuntó contra la discriminación hacia las minorías que propone Javier Milei. La expresidenta salió al balcón a saludar.







La cantante Jazmín Salinas, más conocida como "La Cuerpo" convocó a una caravana principalmente integrada por miembros del colectivo LGTBI para apoyar a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria: "Queremos agradecerle los derechos ganados".

En el programa La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Lucila Entin, la mediática aseguró que decidió expresar su apoyo a la exmandataria anoche, que fue una convocatoria genuina, y "de la noche a la mañana".

"La Cuerpo" organizó una caravana a la casa de Cristina Kirchner: "Vine a saludarla porque se lo merece"



En cuanto vio que la presidenta del PJ se asomó la balcón para saludar a los manifestantes, se alegró porque pudo cumplir su objetivo: "Ella estaba al tanto de todo ésto. Estoy muy orgullosa, dije voy a apoyarla porque no hay que ser desagradecida. Cuando estaba ella nadie nos decía putos, que hoy pasa".