A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica El Servicio Meteorológico Nacional activó las advertencias y explicó desde cuándo podrían comenzar las lluvias con fuerza. Asimismo, explicó que la temperatura puede variar entre 11 y 19 grados. Por







A qué hora llega Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que durante la jornada del domingo 31 se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa, por eso activó las alertas. La temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) rondará entre los 11 y 19 grados y las intensas lluvias llegarán al mediodía.

Si bien las lluvias llegarán desde la mañana, las tormentas comenzarían horas más tardes. Precisamente a las 11 está previsto que haya una intensa caída con ráfagas de viento de cariada intensidad y actividad eléctrica. Y, aunque bajaría el impacto, prevalecería a la noche.

Sin embargo, especialistas del SMN indicaron que el fenómeno lluvioso se extendería hasta la tarde del lunes y, por la noche, no hay probabilidad de tormentas, pero sí un cielo mayormente nublado.

Tormentas - Lluvia - Clima Télam En cuanto a la temperatura, no habría grandes cambios respecto a lo que se anunció. El termómetro se mantendría entre 11 y 19 grados. Además, el índice de humedad también continuaría por encima de 80%.

El SMN activó alertas y aclararon que las zonas más afectadas serán el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa fe, el sur y este de Córdoba y el oeste de Entre Ríos, con alertas naranjas por tormentas.

También aclararon que los territorios entrerrianos, cordobeses y santafesinos sentirían un fuerte impacto y explicaron que la advertencia convivirá con fuertes vientos. También, los especialistas explicaron que son fenómenos peligrosos para la sociedad.