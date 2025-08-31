31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional activó las advertencias y explicó desde cuándo podrían comenzar las lluvias con fuerza. Asimismo, explicó que la temperatura puede variar entre 11 y 19 grados.

Por
A qué hora llega Santa Rosa

A qué hora llega Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que durante la jornada del domingo 31 se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa, por eso activó las alertas. La temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) rondará entre los 11 y 19 grados y las intensas lluvias llegarán al mediodía.

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.
Te puede interesar:

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

Si bien las lluvias llegarán desde la mañana, las tormentas comenzarían horas más tardes. Precisamente a las 11 está previsto que haya una intensa caída con ráfagas de viento de cariada intensidad y actividad eléctrica. Y, aunque bajaría el impacto, prevalecería a la noche.

Sin embargo, especialistas del SMN indicaron que el fenómeno lluvioso se extendería hasta la tarde del lunes y, por la noche, no hay probabilidad de tormentas, pero sí un cielo mayormente nublado.

Tormentas - Lluvia - Clima

En cuanto a la temperatura, no habría grandes cambios respecto a lo que se anunció. El termómetro se mantendría entre 11 y 19 grados. Además, el índice de humedad también continuaría por encima de 80%.

El SMN activó alertas y aclararon que las zonas más afectadas serán el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa fe, el sur y este de Córdoba y el oeste de Entre Ríos, con alertas naranjas por tormentas.

También aclararon que los territorios entrerrianos, cordobeses y santafesinos sentirían un fuerte impacto y explicaron que la advertencia convivirá con fuertes vientos. También, los especialistas explicaron que son fenómenos peligrosos para la sociedad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

El mal tiempo durará desde el sábado hasta el lunes. 

Se retrasa Santa Rosa y la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y la tormenta

Cambió la fecha de la ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llega la tormenta de Santa Rosa

Cambió la fecha de la llegada de Santa Rosa a Buenos Aires: cuándo impactará la nueva ciclogénesis

El sector centro-noroeste de Buenos Aires será afectado por la ciclogénesis. 

Alerta por una ciclogénesis que afectará Argentina el fin de semana: cuáles serán las provincias afectadas

Rige una alerta amarilla por lluvias y viento para Santa Cruz. 

¿Llega la tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis? Alerta por el regreso de tormentas tras la primavera invernal

Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Rating Cero

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy.

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia

La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.
play

Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.
play

Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

últimas noticias

Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

Hace 10 minutos
El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Hace 19 minutos
Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

Hace 32 minutos
Candela tenía 24 años.

Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La Matanza

Hace 37 minutos
El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Hace 40 minutos