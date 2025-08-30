31 de agosto de 2025 Inicio
El Turco García cargó contra el Gobierno en TVR: "Se la agarró con los más débiles"

El exfutbolista visitó los estudios de C5N y cuestionó a la administración de La Libertad Avanza. "La gente se está muriendo de hambre. El pueblo está sufriendo", advirtió.

El Turco García visitó los estudios de C5N.

El exfutbolista Claudio "Turco" García, candidato a diputado nacional del Partido Integrar por la Ciudad de Buenos Aires, cargó contra el gobierno de Javier Milei por el impacto de las medidas en los distintos sectores. Además, advirtió que "la gente se está muriendo de hambre".

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

Invitado al programa TVR, en C5N, García recordó la campaña de Milei y criticó a la administración libertaria por sus políticas. "Él cuando hizo campaña, habló de la casta y a lo que más ayudo fue a la casta. Se la agarraron con el más débil: el jubilado, el maestro, hospitales, discapacidad y los clubes de barrio. También por eso hay tanta delincuencia, aunque no la justifico", enfatizó.

"La gente se está muriendo de hambre. El pueblo está sufriendo. Hay mucha mugre y los tachos de basura quedan horribles porque hay gente que quiere buscar algo", marcó en esta línea.

También se refirió a la difusión de unos audios de el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien habló de retornos en la compra de medicamentos a una droguería: "No lo voté a Milei pero al margen de eso, el que hace corrupción que pague".

Por otro lado, alertó por la situación de los clubes de barrio: "Les sacaron los subsidios y no pueden pagar la luz. Para abrir uno, vale mínimo entre $1.500.000 y $2.000.000 y son cuotas de entre $7 mil y $30 mil. Queremos llevar talleres de música y pintura para que los chicos no estén tanto en la calle".

El Turco García habló de su candidatura a diputado nacional

En tanto, el exfutbolista se refirió a cómo accedió a postularse para ingresar al Congreso, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. "Me lo propuso Daniel Amoroso, a quien conozco desde cuando teníamos 9 años. Me dijo 'en 2013 dejé la política y me picó el bichito de nuevo. Veo que las cosas no están bien y me gustaría que aportes algo de tu experiencia'", expresó.

"Me quedé sorprendido y le pregunté qué puedo aportar. Me respondió ‘en lo que te pasó en la vida con el tema de las adicciones y los clubes de barrio’. Para mí, en esa época los clubes de barrio era primero eso y después mi casa, porque ahí me bañaba con agua caliente, comía y no tenía frío ni calor", agregó en esta línea.

También remarcó su trayectoria en Racing: "Tengo la experiencia de que trabajo en Racing desde 2015. Le dije 'vamos a empezar a recorrer los clubes', mucho más que antes porque siempre los recorro cuando voy a captar chicos para Racing".

