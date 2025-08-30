Pese al escándalo de las coimas, Diego Santilli anticipó una victoria electoral de LLA: "La gente no es sonsa" Para el candidato a diputado por el frente oficialista, los audios de Diego Spagnuolo forman parte de "un modus operandi histórico" que se repite "cada vez que se aproxima una elección". "Javier Milei va a ganar contundentemente", aseguró. Por







Santilli atribuyó la difusión de los audios a una maniobra política. Redes sociales

El referente del PRO bonaerense y candidato a diputado por el Frente La Libertad Avanza, Diego Santilli, anticipó que el Gobierno "va a ganar contundentemente" las elecciones legislativas de octubre, a pesar del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Santilli vinculó la difusión de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, con "un modus operandi histórico" que siempre se repite en época de campaña. "La gente no es sonsa. Sabe que cada vez que se aproxima una elección estos episodios vuelven a pasar", afirmó este sábado a Radio Mitre.

"Octubre lo va a ganar contundentemente el Gobierno nacional. (Javier) Milei va a ganar contundentemente. Y en septiembre también va a ganar La Libertad Avanza. Lo veo en la calle. Esta última semana es clave para que la gente tome conciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "acá hay un Presidente con un equipo enorme que llegó a hacer las cosas de manera distinta". "Fue de cuajo a bajar la inflación, a darle equilibrio fiscal al país, liberó las calles, terminó con la intermediación en la pobreza. Contra eso es lo que hay que rebelarse y seguir transformando", remarcó.

Para Santilli, la filtración de los audios forma parte de una maniobra política que busca dañar al oficialismo y que se suma a lo que ocurre en el Congreso. "El kirchnerismo ya tiene sus 90 diputados, pero para llegar a los 130 se suman algunos que dicen ser del medio, que se presentan como republicanos y sensatos, y que terminan votando con la izquierda y el kirchnerismo. Algo está pasando ahí", deslizó.