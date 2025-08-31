Dai Fernández habló su supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no" La actriz de Rocky se separó de Gonzalo Geber luego de siete años de relación, al mismo tiempo que el protagonista rompió con Gimena Accardi y los vinculan. Ante esto, dejó más dudas que certezas.







Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky. Redes sociales

El escándalo de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez continúa en agenda y Dai Fernández, una de las protagonistas de Rocky, habló sobre los rumores que la vinculan con su compañero. Pero, lejos de desviar el foco, aseguró que “por ahora” no pasa nada entre ellos. ¿Se piensa en pareja a futuro?

La actriz recientemente se separó de Gonzalo Geber, su novio por siete años y también actor de la obra por un tiempo. Pero todo se rompió al mismo tiempo que la relación de Vázquez con Accardi. Por ese motivo, los medios los señalaron como amantes, antes de conocerse la infidelidad de la protagonista de En otras palabras.

Pero ya pasado el escándalo de Accardi con Andrés Gil, los ojos volvieron a estar puestos en Vázquez y Fernández. Por primera vez, Dai habló en Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre y se pisó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1961561358660485348&partner=&hide_thread=false DAI FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU SEPARACIÓN: "Es muy fuerte todo lo que se generó con Nico Vázquez"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/Y7PIgAf01P — América TV (@AmericaTV) August 29, 2025 En primer lugar, la conductora contó sobre su charla íntima con Nico: Él me dijo que es verdad que los veían todo el tiempo juntos porque, según Nico, son mejores amigos. Que ella es la persona que más lo contiene y más lo consuela. Pero bueno, entre tanto consuelo se pueden confundir las cosas. ¿Cómo empezó todo lo de Mauro y Wanda?”.

Fue entonces que Dai habló en un móvil con SQP y contó: “Somos muy amigos, estamos contando nuestra historia y es entendible. Pero estamos tratando de despejar esas ideas que por supuesto no son ciertas. Nos queremos mucho, estamos todo el día juntos y charlamos mucho”.

Pero al momento de contar si en realidad estaban juntos, se puso nerviosa y respondió: “No bueno…no. Por ahora, no”. ¿Romance en puerta?